Густі та широкі брови, як у Кари Делевінь – мрія кожної жінки. Касторову олію вважають одним із чудодійних натуральних продуктів для росту брів. Проте існують наукові твердження, які пояснюють усі властивості касторової олії та наслідки після її використання.

У гонитві за ідеальними бровами жінки звертаються до різноманітних методів: ламінування, мікроблейдинг, регулярна корекція та народні методи. Серед них використання касторової олії. Stylist запитав в експертів, чи допомагає цей продукт бровам рости швидше.

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Чи допомагає касторова олія для росту брів

Суман Джалаф – експерт у питанні про брови та засновник компанії Suman Brows. Він наголошує, що брови ростимуть тоді, коли ви доглядатимете за ними належним чином. Касторова олія, вітамін E та гель алое вера справді допомагають бровам рости швидше та виглядати здоровіше. Оскільки це природні стимулятори росту волосин, то їх потрібно обережно наносити навколо очей. Також касторову олію можна використовувати для вій за допомогою чистої щіточки для туші.

Що таке касторова олія

Продукт має консистенцію олії та натуральний склад, виготовлений з касторових зерен. Інгредієнт є абсолютно безпечним для використання на шкірі і волоссі. Проте варто проводити тестування на можливу алергічну реакцію. Також перед покупкою переконайтеся, що засіб є 100% чистою касторовою олією. Тому що деякі олії можуть поєднувати із додатковими консервантами, які послаблюють їхню ефективність.



Що відомо про касторову олію / Фото Unsplash

Як використовувати касторову олію для брів

Експерт каже, що брови повністю відновлюються за 3-4 місяці. Тому не слід їх вищипувати принаймні 12 тижнів перед використанням олії. Касторову олію можна наносити хоч щодня для сприяння росту брів протягом 3-4 місяців. Результат буде помітно швидше, але не слід одразу зупинятися.