Поява чорних цяток на обличчі не є лише підлітковою проблемою. Вони також з’являються у зрілому віці. Ці недоліки не зникнуть зі шкіри природним шляхом. Тому варто спробувати кілька дієвих методів, які допоможуть вам позбутися їх, і зробити обличчя знову чистим та сяючим.

Чорні цятки зазвичай з’являються на жирній шкірі. Адже надто активне вироблення шкірного сала закупорює пори та накопичується під шкірою у вигляді білої маси, а назовні здається темними крапочками. Власниці сухого типу шкіри також можуть страждати на вугрі, бо саме на обличчі залишається увесь бруд із навколишнього середовища, пише Cosmopolitan. Дізнайтеся: Як доглядати за шкірою обличчя восени та що змінити у своїй звичній б’юті-рутині Як позбутися чорних цяток на носі Приготуйте маску із яєчного білка. Вам знадобиться попередньо добре очистити та розпарити шкіру. Потім збийте білок до утворення пінки і нанесіть його на необхідні ділянки обличчя, покрийте їх паперовими серветками та поверх них використайте ще раз білок. Почекайте 20-30 хвилин до повного висихання маски. Наступний крок: різким рухом руки відірвіть серветки від обличчя.

Вам знадобиться попередньо добре очистити та розпарити шкіру. Потім збийте білок до утворення пінки і нанесіть його на необхідні ділянки обличчя, покрийте їх паперовими серветками та поверх них використайте ще раз білок. Почекайте 20-30 хвилин до повного висихання маски. Наступний крок: різким рухом руки відірвіть серветки від обличчя. Дієвою проти чорних цяток є суміш із соку або молока та желатину. Підігрійте 100 мілілітрів соку або молока та додайте в ємність з рідиною 2 ложки желатину. Через півгодини компоненти необхідно розігріти на водяній бані. Перемішуйте їх до повного розчинення. Дайте суміші охолонути. На очищені проблемні ділянки шкіри наносіть маску товстим шаром. Для зручності скористайтеся ватним диском. Зачекайте 30 хвилин і знімайте плівку, яка утвориться, починаючи від країв обличчя. Після процедури вмийтеся та заспокойте шкіру кремом.

Поради для боротьби проти чорних цяток / Фото Pexels Біла глина – ефективний метод у боротьбі проти чорних цяток. Її можна придбати в аптеці. Порошкоподібний інгредієнт потрібно змішати з водою, аби отримати консистенцію густої маси. Нанесіть суміш на обличчя, уникаючи ділянок навколо очей та губ. Змивайте глину через 15 хвилин.

– ефективний метод у боротьбі проти чорних цяток. Її можна придбати в аптеці. Порошкоподібний інгредієнт потрібно змішати з водою, аби отримати консистенцію густої маси. Нанесіть суміш на обличчя, уникаючи ділянок навколо очей та губ. Змивайте глину через 15 хвилин. Одним із найпростіших та ефективних способів позбутися чорних цяток є використання кефіру. Його варто розподілити по обличчі та залишити на 20 хвилин. Завдяки кислотам, які містяться в молочному продуктів, він володіє властивістю розчинювати шкірне сало та нейтралізувати вищезгадані недоліки на шкірі.

Його варто розподілити по обличчі та залишити на 20 хвилин. Завдяки кислотам, які містяться в молочному продуктів, він володіє властивістю розчинювати шкірне сало та нейтралізувати вищезгадані недоліки на шкірі. Корисним засобом для догляду є домашній скраб. Він не лише допоможе позбутися чорний цяток, а й видалить ороговілі частинки шкіри. 2-3 ложки рису промийте та залийте кип’яченою водою. Залиште рис в посудині на ніч. Зранку злийте воду та розімніть інгредієнт до утворення кашоподібної консистенції. І скрабуйте шкіру, як зазвичай. Схожий засіб можна приготувати із цукру, подрібнених кісточок абрикосів, меду та оливкової олії.

Домашні маски проти чорних цяток на носі / Фото Pexels Також можна скористатися спеціальними патчами проти чорних цяток. Патчі зручні у використанні. Використовуючи їх, слід дотримуватися інструкції, яка вказана на упаковці.

проти чорних цяток. Патчі зручні у використанні. Використовуючи їх, слід дотримуватися інструкції, яка вказана на упаковці. Якщо чорні цятки на вашому обличчі мають хронічний характер, то варто звернутися за порадою до косметолога. Професіонал призначить вам курс лікування і схожа проблема більше вас не турбуватиме.