Належний догляд шкірі обличчя і рук можна забезпечити за допомогою домашніх рецептів краси. Існують корисні маски, які рекомендує використовувати косметолог, а приготувати їх можна самостійно вдома. Проте важливо знати про властивості кожного компонента, на які можна натрапити в рецептах краси.

Лікарка-косметологиня клініки естетичної медицини TORI Тетяна Аль Сабунчі розповіла для Glamour про домашній догляд, а також поділилася рецептами дієвих масок для шкіри обличчя і рук.

Читайте також: Як всю новорічну ніч не змивати макіяж і не нашкодити шкірі: відповідь візажиста

Домашні рецепти краси, які схвалює косметолог

Тетяна Аль Сабунчі наголошує, що вибір компонентів для домашніх масок дуже індивідуальний. Проте варто запам’ятати головне правило: якщо у вас є алергія на певні продукти, то їх ні в якому разі не можна використовувати для приготування домашніх масок для обличчя. Наприклад, попри те, що мед є корисним для шкіри, він може викликати неприємну реакцію у вигляді подразнення.

Зокрема, косметологиня рекомендує дізнатися про періодичність, з якою можна робити різні домашні маски. Для прикладу: суміш з нутового борошна, яка виконує функцію сорбенту, можна робити хоч щодня, а от маску з медом потрібно робити не частіше, ніж 1 раз на 3-4 дні. Щодо масок з кислотами, то варто зачекати кілька днів після їхнього використання, щоб подивитися на реакцію шкіри, якщо все буде гаразд, то повторюйте процедуру сміливо ще раз. Експертка рекомендує використовувати маски 2-3 рази на тиждень, а також каже, що льодом з відвару трав можна протирати обличчя навіть щодня, якщо шкіра звикла до впливу холоду.

Патчі під очі проти набряків

Для їхнього приготування вам потрібно розбавити 1/2 чайної ложки желатину з невеликою кількістю води. Паралельно в іншій чашці заваріть листковий зелений чай, у який можна додати краплю меду (якщо немає алергії). Влийте до желатину 3 столові ложки відвару зеленого чаю. Розлийте рідину в спеціальні форми для патчів. Покладіть їх в холодильний, а потім щоранку залишайте патчі на 3-5 хвилин під очима.

Антиоксидантна маска зі зеленого чаю

Насамперед подрібніть в блендері зелений чай, отриманий порошок розведіть з гарячою водою. Ви повинні отримати консистенцію сметани, якій необхідно дати 2-3 хвилини для настоювання. До суміші можна додати мед, йогурт, оливкову олію, краплю лимонного соку. Таку маску слід залишати на обличчі на 10-15 хвилин, а потім ретельно змити водою.

Вітамінна маска зі спіруліни

Тут потрібно обирати рецепт, який підійде саме вашому типу шкіру. Щоб приготувати вітамінну маску зі спіруліни для жирно шкіри, змішайте 2 чайні ложки спіруліни, воду, 1 чайну ложку нутового борошна. Якщо вам необхідно зволожити дерму, то поєднайте 1 чайну ложку спіруліни з водою і м’якоттю свіжого огірка. Для омолодження шкіри вам знадобиться 1 чайна ложка спіруліни, вода і 1 чайна ложка меду. Кожну маску на обличчі слід тримати не менше 10-15 хвилин.

Маска з вугіллям для жирної шкіри проти чорних цяток

Вам знадобиться подрібнена таблетка активованого вугілля. Змішайте її з желатином і додайте молоко. Перемішайте інгредієнти та покладіть ємність з ними на 15 секунд у мікрохвильову піч. Коли маса охолоне, то наносіть її на чисту розпарену шкіру (косметологи рекомендують лише на Т-зону). Коли маска висохне, видаліть залишки за допомогою теплої води.

Березова маска для сухої шкіри

1 столову ложку березових бруньок чи листя подрібніть у блендері. Додайте 1 столову ложку меду, і нанесіть суміш на обличчя. Залишки продуктів змийте через 10-15 хвилин.

Маска для краси шкіри рук

Натріть 1 велику картоплину, капніть до неї трішки оливкової олії, нанесіть суміш на руки та одягніть рукавиці. Зачекайте 15-20 хвилин, видаліть залишки за допомогою води.