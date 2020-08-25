Доглянута шкіра – гарний настрій: як б’юті-ритуали впливають на емоційний стан людини
Простий, але правильний догляд за шкірою допоможе вам зберегти її молодість та запобігти появі недоліків. Зокрема, існує й інша користь від б’юті-ритуалів. Вони також володіють заспокоюючою властивістю та можуть знижувати рівень стресу.
Шкіра є показником здоров’я вашого організму. Тому ваш емоційний стан також відображається на ній. І навпаки: коли ви впевнені у тому, що красиво виглядаєте, то автоматично отримуєте хороший настрій, пише Harper's Bazaar.
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Як б’юті-ритуали впливають на емоційний стан людини
- Завдяки сформованій б’юті-рутині ви економите свій час. Щоденні сталі кроки у процесі догляду за шкірою допомагають впорядкувати хаос сучасного швидкого темпу життя. Таким чином ви збережете своє як емоційне, так і фізичне здоров’я.
- Догляд за собою може перемогти тривогу. Аби позбутися тривожних та депресивних думок, можна присвятити час чомусь корисному та приємному для себе. Проведення улюблених б’юті-ритуалів буде вдалим рішенням.
- Доглядові процедури активізують роботу механізмів в мозку, які провокують радість. Б’юті-рутина повинна асоціюватися у вас з приємним проведенням часу, а не нудним обов’язком. Виконуйте лише ті доглядові процедури, від яких отримуватимете насолоду. І ви навіть не помітите, як протягом важкого дня очікуватимете вечора, щоб потішити себе ніжним масажем обличчя чи теплою ванною із застосуванням очищувальних, відлущувальних та зволожувальних засобів.
- За допомогою правильного догляду за шкірою ви піклуєтеся про себе. Б’юті-процедури формують послання в мозок, що ви любите себе і свою шкіру, бо бережете її і доглядаєте за нею. Таким чином ваша самооцінка та впевненість у своїй красі автоматично підвищаться.
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