Простий, але правильний догляд за шкірою допоможе вам зберегти її молодість та запобігти появі недоліків. Зокрема, існує й інша користь від б’юті-ритуалів. Вони також володіють заспокоюючою властивістю та можуть знижувати рівень стресу.

Шкіра є показником здоров’я вашого організму. Тому ваш емоційний стан також відображається на ній. І навпаки: коли ви впевнені у тому, що красиво виглядаєте, то автоматично отримуєте хороший настрій, пише Harper's Bazaar. Читайте також: Чому на спині з’являється акне: 5 ймовірних причин Як б’юті-ритуали впливають на емоційний стан людини Завдяки сформованій б’юті-рутині ви економите свій час. Щоденні сталі кроки у процесі догляду за шкірою допомагають впорядкувати хаос сучасного швидкого темпу життя. Таким чином ви збережете своє як емоційне, так і фізичне здоров’я.

Щоденні сталі кроки у процесі догляду за шкірою допомагають впорядкувати хаос сучасного швидкого темпу життя. Таким чином ви збережете своє як емоційне, так і фізичне здоров’я. Догляд за собою може перемогти тривогу. Аби позбутися тривожних та депресивних думок, можна присвятити час чомусь корисному та приємному для себе. Проведення улюблених б’юті-ритуалів буде вдалим рішенням. View this post on Instagram A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Apr 29, 2020 at 6:01pm PDT Доглядові процедури активізують роботу механізмів в мозку, які провокують радість. Б’юті-рутина повинна асоціюватися у вас з приємним проведенням часу, а не нудним обов’язком. Виконуйте лише ті доглядові процедури, від яких отримуватимете насолоду. І ви навіть не помітите, як протягом важкого дня очікуватимете вечора, щоб потішити себе ніжним масажем обличчя чи теплою ванною із застосуванням очищувальних, відлущувальних та зволожувальних засобів.

Б’юті-рутина повинна асоціюватися у вас з приємним проведенням часу, а не нудним обов’язком. Виконуйте лише ті доглядові процедури, від яких отримуватимете насолоду. І ви навіть не помітите, як протягом важкого дня очікуватимете вечора, щоб потішити себе ніжним масажем обличчя чи теплою ванною із застосуванням очищувальних, відлущувальних та зволожувальних засобів. За допомогою правильного догляду за шкірою ви піклуєтеся про себе. Б’юті-процедури формують послання в мозок, що ви любите себе і свою шкіру, бо бережете її і доглядаєте за нею. Таким чином ваша самооцінка та впевненість у своїй красі автоматично підвищаться.