11 листопада Демі Мур святкує своє день народження. Незважаючи на те, що американській акторці вже далеко за 50, їй вдається зберігати свою красу: струнка фігура, пружна шкіра, розкішне та довге волосся. Для цього у зірки є власні таємниці молодості.

Важливо любити себе та залишатися впевненою у своїй красі в будь-якому віці. Але й варто виконувати регулярну б’юті-рутину. Vogue поділився секретами догляду за тілом, обличчям та волоссям від Демі Мур.

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Таємниці краси Демі Мур

Догляд за тілом

У бойовику "Солдат Джейн" Демі Мур продемонструвала ідеальне тіло та чудову фізичну підготовку. Після зйомок зірка не припинила регулярні тренування в залі. Також вона поєднує силові навантаження з пілатесом та йогою. Зокрема, щоранку перед вживанням їжі акторка випиває склянку простої води з лимонним соком, кленовим сиропом і каєнським перцем.

Щоб мати підтягнуту шкіру, Демі Мур вдається до техніки "термах" – це не хірургічна процедура, яка працює на основі радіохвиль, завдання яких активізувати вироблення колагену та сприяти омолодженню шкіри. Для збереження молодості шкіри знаменитість використовує також нетрадиційні методи. Наприклад, вона регулярно робить гірудотерапію – лікування п’явками, які сприяють свіжості і підтягнутості шкіри.

Догляд за волоссям

Волоссю Демі Мур можуть позаздрити молоді красуні. Адже воно є її візитівкою, блискуче та довге. Таємниця краси волосся акторки у відпочинку від укладок і гарячого фена. Зокрема, Демі завжди наголошує на користі масажу шкіри голови кінчиками пальців. Вона починає масаж з кругових рухів від лінії росту волосся біля чола і плавно рухається до потилиці. За допомогою цього лайфхаку ви стимулюватимете кровообіг, який допомагає волоссю рости швидше. Щоб шкіра голови була зволоженою, Демі Мур користується лінією шампунів і кондиціонерів Redken All Soft Line.

Догляд за шкірою обличчя

З віком ін’єкції краси (ботоксу або гіалуронової кислоти) можуть допомогти підтримувати тонус шкіри і розгладити зморшки. Проте про базовий догляд за шкірою обличчя не варто забувати. Домашня б’юті-рутина також є дуже важливою. Демі Мур регулярно очищує та зволожує шкіру. Зокрема, вона не лягає спати, якщо не видалить усі залишки макіяжу з обличчя та не нанесе зволожувальну маску, яка робить її шкіру ідеальною. Акторка користується лише кремами з натуральним складом, які не мають парфумерних ароматів.