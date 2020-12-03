Догляд за шкірою обличчя, рук і тіла: зимові б’юті-лайфхаки
Рутина догляду за шкірою взимку відрізняється від звичної. Адже холод провокує чимало проблем з епідермісом: від сухості до втрати чутливості. Дієві б’юті-лайфхаки допоможуть навіть в мороз зберегти шкіру обличчя, рук та тіла ніжною та зволоженою.
Кожна жінка хоче милуватися своїм відображенням в дзеркалі. Новий канал зібрав корисні лайфхаки, які допоможуть красуням мати гарний стан шкіри.
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Лайфхаки для догляду за шкірою взимку
- Взимку можна зволожувати та живити шкіру дитячим кремом. Важливо, аби в його складі були пантенол, бджолиний віск і жирні олії. Наносіть крем на обличчя та руки за 15-20 хвилин перед виходом на мороз, щоб продукт встиг добре увібратися. У протилежному випадку ви отримаєте ще гірший результат.
- Чай допоможе врятувати обвітрені губи. Прикладіть теплий пакетик завареного чаю до відповідної ділянки та залиште на 10 хвилин. Потім нанесіть на губи гігієнічну помаду з жирними оліями. Танін, який є в складі чаю, заспокою губи та знімає запалення.
- Для захищення та розслаблення тіла приймайте ванну з вівсянкою. У спеціальний мішечок-сіточку насипте змелених дрібних вівсяних пластівців, додайте півсклянки молока і кілька крапель будь-якої ефірної олії. Суміш в мішечку опускайте у воду на 20 хвилин.
- Відмовтеся від косметики на пудровій основі. Вони акцентують на кожному недоліку вашого обличчя, підкреслюють лущення і роздратування. Обирайте кремові косметичні засоби або створіть їх самостійно. Наприклад, поєднайте сухий хайлайтер з тональним кремом або емульсією.
- Не користуйтеся косметикою, яка містить спирт. Проте, якщо ваша шкіра схильна до жирності, то замініть "жорсткі" засоби на ті, які призначені для нормальної та комбінованої шкіри. Власницям нормального типу дерми слід використовувати косметичні продукти для сухої шкіри.
- Вживайте вітаміни, не їжте шкідливих продуктів, пийте багато води. Елементарні правила допоможуть зберегти здоров’я шкіри зсередини.
- Контрастний душ для тонусу тіла. Таким чином ви зможете мати еластичну шкіру, а також відчувати себе бадьорими. Після процедури не забувайте зволожувати обличчя та тіло: легкі кремові текстури на основі олії ще й захистять шкіру від вітру і морозу.
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