Рутина догляду за шкірою взимку відрізняється від звичної. Адже холод провокує чимало проблем з епідермісом: від сухості до втрати чутливості. Дієві б’юті-лайфхаки допоможуть навіть в мороз зберегти шкіру обличчя, рук та тіла ніжною та зволоженою.