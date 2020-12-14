Взимку слід віддавати перевагу більш насиченим та виразним відтінкам помади для макіяжу губ. Проте в кожному сезоні трендовим стає інший відтінок. Тому взимку 2021 для повсякденного макіяжу варто використовувати модний колір помади для губ.

У теплі пори року більш доречно експериментувати з текстурами та кольорами помад для губ, можна дозволити собі вологий блиск, але взимку б’юті-експерти рекомендують наносити на губи помаду такого відтінку, яка додаватиме образу глибини та драматизму, пише Cosmopolitan.

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Модний відтінок помади для зими 2021

За допомогою помади можна вдало довершити ваш макіяж та надати губам привабливого вигляду. Відтінок продукту для мейк-апу губ потрібно обирати, опираючи на індивідуальні вподобання, а також останні б’юті-тренди. Адже важливо виглядати не лише красивою, але й стильною. Експерти у сфері краси рекомендують взимку 2021 для особливого випадку обирати глибокий винний відтінок помади для губ, а на щодень – соковитий ягідний.

Залежно від підтону, такий колір помади личитиме до лиця кожні жінці, візуально освіжатиме зовнішній вигляд та не здаватиметься надто зухвалим. Зокрема, ви можете забезпечити стійкість помади на весь день, якщо скористаєтеся спеціальним косметичним напівпрозорим фінішем для макіяжу губ. Також не забувайте перед нанесення помади, скрабувати і зволожувати губ. Адже від попереднього догляду залежить, як вони виглядатимуть після застосування декоративної косметики.