Ботокс використовують у косметичних цілях. З його допомогою можна призупинити ознаки старіння, скорегувати вигляд окремих ділянок на обличчі, якщо є така необхідність, та залишитися задоволеними від результату. Проте ін’єкції ботоксу не завжди бувають вдалими. Тому варто дізнатися, як виправити небажаний ефект.

Джошуа Цайхнер є доктором медицини та директором косметологічних і клінічних досліджень дерматології лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку. Він розповів для Byrdie більше про ботокс та чи можна виправити негативні наслідки ін’єкцій краси. Варто знати: Який компонент є найшкідливішим у косметиці: чим небезпечні парабени Як виправити невдалу ін’єкцію ботоксу Після невдалої ін’єкції зрозумійте, як працює ботокс, і уникайте таких помилок у майбутньому. Перш ніж використовувати ботокс, необхідно дізнатися про особливості його дії. "Ботулотоксин діє, блокуючи сигнал, що виділяється вашими нервами, що стимулює ваші м'язи стискатися", – розповідає доктор Цайхнер. Коли певні м’язи потім розслабляються, то зморшки, які вже розвинулися, заповнюються. Отже результат введення токсин в обличчя залежить від способу ін’єкції. Якщо вводити ботокс надто часто або в неправильні місця, то на обличчі утворяться "заморожені" неприродні вирази.

Перш ніж використовувати ботокс, необхідно дізнатися про особливості його дії. "Ботулотоксин діє, блокуючи сигнал, що виділяється вашими нервами, що стимулює ваші м'язи стискатися", – розповідає доктор Цайхнер. Коли певні м’язи потім розслабляються, то зморшки, які вже розвинулися, заповнюються. Отже результат введення токсин в обличчя залежить від способу ін’єкції. Якщо вводити ботокс надто часто або в неправильні місця, то на обличчі утворяться "заморожені" неприродні вирази. Залишайтеся терплячими. Ін’єкції ботоксу мають тимчасовий результат: від 3 до 5 місяців. Тому навіть у "поганому" випадку з часом результати ботоксу зникнуть з обличчя. Поганою новиною є те, що не існує радикального методу, який допоможе миттєво прибрати негативні наслідки після процедури. Їх можна лише мінімізувати або частково приховати. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 15 Вер 2020 р. о 7:00 PDT Якщо вашу проблему можна виправити більшим додаванням ботоксу, то зробіть це. Метод не спрацює для тих, хто отримав забагато ботоксу. Проте у випадку асиметричних ін’єкцій можна вирівняти їх, додавши більше ботоксу в інший бік. Але пам’ятайте, що ботокс спочатку паралізує м’язи, а кінцевий результат ви зможете оцінити лише тоді, коли вони повністю стануть рухомими. Після цього ви зрозумієте, чи потрібно додавати більшу кількість ботоксу.

Метод не спрацює для тих, хто отримав забагато ботоксу. Проте у випадку асиметричних ін’єкцій можна вирівняти їх, додавши більше ботоксу в інший бік. Але пам’ятайте, що ботокс спочатку паралізує м’язи, а кінцевий результат ви зможете оцінити лише тоді, коли вони повністю стануть рухомими. Після цього ви зрозумієте, чи потрібно додавати більшу кількість ботоксу. Знайте, коли достатньо. Перш ніж спробувати виправити одну косметологічну процедуру іншою, проконсультуйтеся з лікарем. Це питання вимагає делікатного підходу. "Більше ботоксу не обов'язково краще. Метою лікування є не повне замороження обличчя, а забезпечення природного вигляду, коли обличчя все ще може рухатися. Надмірна обробка чола може призвести до того, що брови опустяться або стануть рівними. Ін’єкція лише середини чола може спричинити "джокерську брову", коли вона виглядатиме дугою. Надмірне лікування "гусячих лапок" насправді може завадити вашій посмішці", – попереджає доктор Цайхнер. Починайте колоти ботокс у мінімальній кількості та повільно збільшуйте її.

Перш ніж спробувати виправити одну косметологічну процедуру іншою, проконсультуйтеся з лікарем. Це питання вимагає делікатного підходу. "Більше ботоксу не обов'язково краще. Метою лікування є не повне замороження обличчя, а забезпечення природного вигляду, коли обличчя все ще може рухатися. Надмірна обробка чола може призвести до того, що брови опустяться або стануть рівними. Ін’єкція лише середини чола може спричинити "джокерську брову", коли вона виглядатиме дугою. Надмірне лікування "гусячих лапок" насправді може завадити вашій посмішці", – попереджає доктор Цайхнер. Починайте колоти ботокс у мінімальній кількості та повільно збільшуйте її. Зверніть увагу на засоби, що містять мідь. Результати дослідження 2017 року показали, що мідь може пригнічувати дію ботоксу. Мідні пептиди експерти рекомендують використовувати у догляді за шкірою. Вони містяться у багатьох сироватках та можуть частково зменшити деякі небажані побічні ефекти після ін’єкцій ботоксу. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sharon Osbourne (@sharonosbourne) 2 Вер 2020 р. о 2:07 PDT Тримайтеся подалі від цинку. На жаль, немає чарівного інгредієнта, який би зміг виправити негативні наслідки ботоксу миттєво. Проте існують компоненти, які здатні посилити ефект. Серед них цинк. Якщо ви хочете позбутися ефекту від ін’єкції, уникайте продуктів та засобів, у складі яких є цинк: перевіряйте етикетки на косметиці та не їжте певний час м’яса, яєць, цільнозернових та бобових.

На жаль, немає чарівного інгредієнта, який би зміг виправити негативні наслідки ботоксу миттєво. Проте існують компоненти, які здатні посилити ефект. Серед них цинк. Якщо ви хочете позбутися ефекту від ін’єкції, уникайте продуктів та засобів, у складі яких є цинк: перевіряйте етикетки на косметиці та не їжте певний час м’яса, яєць, цільнозернових та бобових. Скористайтеся прийомами макіяжу, щоб замаскувати небажані наслідки ботоксу. Опущені очі можна зробити піднятими, зосередившись на віях, або додавши коректор, хайлайтер чи підводку, в деяких випадках. Брови можна вирівняти олівцем для брів, пудрою або гелем, поки ефект ботоксу зникне.