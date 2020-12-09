Наймолодша дочка покійного засновника корпорації Apple Стіва Джобса Ів Джобс, якій 22 роки, стала однією з героїнь святкової рекламної кампанії косметичного бренду Glossier. Дівчина позувала перед камерою у ванні з патчами під очима, фарбуючи губи блиском згаданої марки.

Ів Джобс вперше стала представляла такий відомий бренд косметики, як Glossier. Її фото вже опубліковані на офіційній інстаграм-сторінці бренду та на в особистому профілі зірки.

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Дочка Стіва Джобса позувала у ванній для бренду Glossier

Фотосесія для різдвяної рекламної кампанії продукції б’юті-бренду Glossier стала першою серйозною модельною роботою для Ів Джобс. Дівчина позувала у ванній з піною, прикриваючи нею деякі оголені частини тіла. На знімках модель тримає або келих, або блиск для губ Glossier. Її розслаблений образ доповнили чорні патчі під очима та кілька золотих прикрас.

До світлин, які Ів Джобс опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, вона додала надпис: "Велике спасибі Емілі Уайсс. Та всім в Glossier! Подивіться колекцію". Емілі Уайсс – це генеральна директорка Glossier.

Зокрема, відомо, що у святковій рекламній кампанії косметичного бренду Glossier знялись акторка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні, а також дрег-діва Наомі Смоллс.