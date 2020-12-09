У час карантину косметичні засоби домашнього приготування стали популярними, як ніколи раніше. Внаслідок цього з'являється дедалі більше рецептів косметики для догляду, яку можна приготувати власноруч, використовуючи прості інгредієнти. Наприклад, домашня маска для волосся з медом допоможе зміцнити локони та додати їм здорового блиску.

Маска для волосся з медом є корисною для використання, якщо навіть у вас немає видимих проблем зі станом шевелюри. Адже засіб також допомагає їх запобігти та зберегти волосся здоровим. Elle поділися дієвим рецептом засобу для догляду за волоссям.

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Маска для волосся з медом

Мед, який є основним складником домашньої маски для волосся, володіє пом'якшувальними властивостями, які покращують кровообіг, зволожують шкіру голови, зміцнюють волосяні фолікули, допомагають позбутися від лупи і зайвого шкірного сала, адже інгредієнт також містить антибактеріальні речовини.

Що вам знадобиться?

3-4 столові ложки меду (залежно від довжини і густини волосся);

4 столові ложки оливкової олії;

1/5 склянки відвару ромашки.

Насамперед розтопіть на паровій бані мед, додайте в ємність до нього оливкову олію. Ретельно перемішайте компоненти. До суміші вилийте відвар ромашки. Повторіть кром перемішування інгредієнтів.

Отриману маску наносіть на корені волосся. Аби отримати ефективніший результат, одягніть спеціальну шапочку для душу або покрийте голову поліетиленовою плівкою. Поверх обгорніть волосся м'яким рушником, який можна попередньо нагріти. Залиште маску на 30-40 хвилин. Згодом змийте залишки продукту за допомогою улюбленого шампуню і теплої води. Опісля скористайтеся кондиціонером для волосся і незмивним доглядом.

Дбайте про всі аспекти своєї зовнішності, аби залишатися красивою за будь-яких обставин.