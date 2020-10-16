Нещодавно у соцмережі інстаграм почало з’являтися дедалі більше світлин із нестандартним манікюром. Нейл-майстри одноголосно прогнозують цій тенденції неабияку популярність.

Одні вважають такий манікюр недолугим, інша задоволені тим, що нарешті в нейл-індустрії з’явилося щось кардинально нове та неочікуване. Незалежно від цього майстри манікюру встигли опублікувати в інстаграмі вже декілька своїх оригінальних трендових робіт.

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Трендовий манікюр з різними формами

Суть нової тенденції полягає у тому, аби поєднувати на одній руці різні форми нігтів. Такий варіант манікюру підійде жінкам, які люблять експерименти або не можуть визначитися з однією формою нігтів. Тепер сміливо наважуйтеся комбінувати квадратну нігтьову пластину, мигдалевидну, овальну чи інші варіації.

На світлинах бачимо, що зазвийчай жінки обирають дотримуватися однієї форми на 3 нігтях, а іншої – на 2. Щодо створення дизайну ідентичний принцип. Можна поєднувати кардинально різний нейл-арт, але бажано, аби він був виконаним у відтінках, які гармоніюють між собою.