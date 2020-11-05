Макіяж є частиною б’юті-рутини, про нього ви насамперед думаєте, коли збираєтеся на вечірку, з його допомогою можна замаскувати недоліки та продемонструвати свою обізнаність в останніх трендах краси. Для вдалого макіяжу також потрібно правильно підібрати кольори тіней для повік, підводку, глітер, помаду та засоби для контурингу.