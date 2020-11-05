Для навчання, на роботу чи вечірку: ідеї макіяжу на всі випадки життя та відеоуроки
Макіяж є частиною б’юті-рутини, про нього ви насамперед думаєте, коли збираєтеся на вечірку, з його допомогою можна замаскувати недоліки та продемонструвати свою обізнаність в останніх трендах краси. Для вдалого макіяжу також потрібно правильно підібрати кольори тіней для повік, підводку, глітер, помаду та засоби для контурингу.
Завдяки щоденній практиці ви зможете навчитися робити макіяж швидко і вправно. 24 канал зібрав ефектні та модні ідеї для мейк-апу, які підійдуть для вечірки, доповнять офісний та буденний аутфіт.
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