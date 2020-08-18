Алюмінієвий хулахуп, який майже в кожного був у дитинстві, може бути незамінним інвентарем для ефективних занять спортом. Завдяки регулярному крутінню спеціального обруча на талії можна звузити її, покращити осанку, зміцнити м’язи живота та по-іншому корисно вплинути на своє тіло й організм.

Перші обручі з’явилися в США у 1950-х роках. Спочатку в СССР вони не отримали особливої популярності, але після прем’єри фільму "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено", у якому дівчинка віртуозно крутила обруч, спортивний інвентар з’явився майже в кожній радянській сім’ї, пише Vogue. Варто знати: На витягнутих руках чи на ліктях: Аніта Луценко показала, як правильно робити планку Чому корисно крутити обруч на талії Для фігури. Завдяки крутінню обруча на талії можна позбутися зайвих кілограмів. Дослідження американських вчених підтвердили, що кількість калорії, які спалюються за допомогою використання обруча, дорівнює тому числу, що й під час аеробіки та танців живота. Якщо крутити хулахуп протягом 30 хвилин, то від вас "піде" 165 калорій. Зокрема, кругові оберти обруча навколо талії добре стимулюють м’язи живота та зменшують ваші параметри.

Завдяки крутінню обруча на талії можна позбутися зайвих кілограмів. Дослідження американських вчених підтвердили, що кількість калорії, які спалюються за допомогою використання обруча, дорівнює тому числу, що й під час аеробіки та танців живота. Якщо крутити хулахуп протягом 30 хвилин, то від вас "піде" 165 калорій. Зокрема, кругові оберти обруча навколо талії добре стимулюють м’язи живота та зменшують ваші параметри. Для лімфатичної системи. Крутіння обруча створює умовний ефект масажу для живота, який покращує циркуляцію лімфи і крові. Якщо користуватися хулахупом із внутрішніми виступами (масажними кульками), то тренування буде інтенсивнішим. View this post on Instagram A post shared by ‍♀️ (@elena_f.73) on Jun 20, 2019 at 2:01pm PDT Для серця. Регулярне використання обруча може замінити повноцінне кардіотренування. Застосовуючи обруч для своєї спортивної рутини, у вас також пришвидшується пульс, клітини більше наповнюються киснем, а кровообіг активізується.

Регулярне використання обруча може замінити повноцінне кардіотренування. Застосовуючи обруч для своєї спортивної рутини, у вас також пришвидшується пульс, клітини більше наповнюються киснем, а кровообіг активізується. Для м’язів. Якщо крутити хулахуп на талії, то працюють не лише м’язи живота. Вам також необхідно напружувати ноги та сідниці для ефективності вправи. Тому таке тренування корисне ще й для нижньої частини тіла.

Якщо крутити хулахуп на талії, то працюють не лише м’язи живота. Вам також необхідно напружувати ноги та сідниці для ефективності вправи. Тому таке тренування корисне ще й для нижньої частини тіла. Для відчуття рівноваги. Американський уряд по фізичній культурі стверджує, що будь-який вид спорту сприяє покращенню вміння балансувати своє тіло. Зокрема, крутіння обруча.

Американський уряд по фізичній культурі стверджує, що будь-який вид спорту сприяє покращенню вміння балансувати своє тіло. Зокрема, крутіння обруча. Для осанки. Якщо правильно крутити обруч і напружувати все тіло, то м’язи спини також працюватимуть під час виконання вправи. Таким чином тренування з обручем позитивно впливатиме на ваш хребет. Дивіться, як правильно крутити обруч на талії: