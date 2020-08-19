Минулого місяця відбулася прем’єра музичного фільму відомої американської співачки Бейонсе Black Is King або "Чорний – король". Візуально-музичний альбом є даниною африканській діаспорі та переповнений знаковими моментами. Саме це надихнуло нейл-мастриню Gracie J відтворити на нігтях свої враження від фільму.

Майстриня розповіла, що фільм Бейонсе був для неї настільки потужним та яскравим, що вона переглядала його 5 разів. Кадри з п’ятьма знаковими моментами надихнули жінку перенести їх на нігті у вигляді нейл-арту, пише Byrdie.

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Для створення дизайну на нігтях у стилі Black Is King Грейсі використовувала символічні кольори. Серед них: зелений, чорний, білий та коричневий. Свій манікюр майстриня прикрашала масивними нігтьовими аксесуарами.

Як для того, хто прагне показати Чорну культуру в позитивному світлі, було приємно бачити, як Бейонсе робить саме це на великій платформі. Це дійсно встановлює стандарти для інших, щоб зробити те саме. Я завжди говорила, як нам важливо бути оповідачами наших власних історій, тому що історично наша краса, наш внесок у мейнстрим культури і наша присутність не розповідалися нами, і нас не зображували такими, як ми є насправді,

– поділилася майстриня манікюру Gracie J.

На відео Грейсі демонструє манікюр під саундтреки з музичного фільму. А далі в серії знімків у публікації можна побачити, які саме образи надихнули нейл-майстриню на той чи інший дизайн нігтів.