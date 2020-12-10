У 2020 році користувачів Google найбільше цікавило, як правильно мити руки, позбутися акне та інші дивні, але логічні питання. Адже світовий локдаун значно вплинув на індустрію краси. Тепер люди почали частіше цікавитися, як проводити б’юті-процедури вдома та як приготувати косметичні продукти своїми руками.