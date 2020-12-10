Дивні та практичні: Google оприлюднив найпопулярніші б’юті-запити у 2020
У 2020 році користувачів Google найбільше цікавило, як правильно мити руки, позбутися акне та інші дивні, але логічні питання. Адже світовий локдаун значно вплинув на індустрію краси. Тепер люди почали частіше цікавитися, як проводити б’юті-процедури вдома та як приготувати косметичні продукти своїми руками.
Google оприлюднив список найпопулярніших б’юті-запитів 2020 року, повідомляє Wonderzine. Якщо раніше питання на кшталт «як постригти чоловіка в домашніх умовах» здавалися дивними, то внаслідок тривалої самоізоляції вони тепер є доречними.
Читайте також: 4 простих кроки до ідеальної шкіри: Гейлі Бібер поділилася щоденною б’юті-рутиною
Найпопулярніші б’юті-запити Google у 2020
- Як стригти чоловіче волосся в домашніх умовах?
- Як укласти кучеряве волосся в техніці «плопінг»?
- Як фарбувати волосся в домашніх умовах?
- Як мити руки?
- Як укладати градуйовану гривку?
- Як стригти жіноче волосся?
- Як робити афрокосички?
- Як вистригати плавний перехід?
- Як підстригти власне волосся?
- Як робити дермапланінг?
- Яка найкраща лінія догляду за шкірою?
- Які найкращі засоби для догляду за шкірою?
- Як спланувати режим догляду за шкірою?
- У якій послідовності наносити засоби для догляду за шкірою?
- Що таке AHA-кислоти в догляді за шкірою?
- Як позбутися акне?
- Що вітамін С робить для шкіри?
- Що робить гіалуронова кислота?
- Що таке тонер?
- Що таке комбінована шкіра?
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter