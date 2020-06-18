Якщо розпочалися літні канікули, то для вашої дитини це означає лише одне – цілковита свобода дій. Тепер вона гратиметься та гулятиме досхочу. Кому пощастило бути мамою дівчинки, то вам доведеться щодня заплітати їй волосся, аби воно не заважало доньці активно проводити час.

Допоки ваша донька не виросте, вам потрібно буде робити їй зачіски. Аби перетворити цю ранкову рутину на приємну розвагу для обох, можна потішити свою малечу оригінальною зачіскою. 24 канал зібрав 10 ідей дитячих косичок, які зроблять літні будні вашої донечки яскравішими.

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Коли у вашої доньки довге, м’яке та красиве волосся, варто користуватися можливістю експериментувати із різноманітними зачісками на ньому. Бо ви не помітите, як швидко дівчинка виросте і захоче його підрізати. Тут одним високим "хвостиком", класичною чи "риб’ячою" косичками не обійдешся. Проте їх легко можна трансформувати у набагато оригінальніші зачіски. Техніка створення таких косичок не відрізняється, але їх можна видозмінювати. Наприклад, обмотати навколо голови, заплести три косички в одну, зробити косичку поверх розплетеного волосся чи просто додати улюблених аксесуарів.

Існують назви зачісок, які спочатку видаються доволі складними у виконанні. Серед них: коса-корона, коса-водоспад, коса-обруч чи бантик. Проте, якщо подивитися декілька прикладів на фото, можна зрозуміти, що насправді все елементарно.

Спробуйте відтворити для своєї доньки такі зачіски, ідеї для яких ми знайшли у соцмережах: