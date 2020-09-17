Зморшки на шиї є поширеною проблемою не лише у жінок старшого віку, а й молоді дівчата можуть від них страждати. Адже ніжна шкіра на шиї та ділянці декольте також потребує належного догляду. Але зазвичай жінки зосереджуються на турботі лише про шкіру обличчі. Тому зморшки можуть з’являтися навіть раніше, і варто дізнатися, як запобігти їхній появі.

Шкіра на шиї та у ділянці декольте дуже тонка і найбільше піддається негативному впливу різноманітних зовнішніх факторів: несприятлива екологія, неправильний спосіб життя і догляд, пише Elle. Тому з’являються так звані "кільця Венери" – поперечні зморшки-складки на шиї. Проблемі легше запобігти, аніж потім боротися з наслідками.

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Причини виникнення зморшок на шиї

Спадковість.

Вікові зміни шкіри.

Неправильний догляд за відповідною ділянкою.

Негативний вплив таких шкідливих звичок, як неправильна осанка, сидячий спосіб життя та інші.

Відсутність захисту шкіри шиї від потрапляння ультрафіолетових променів на неї.



Чому з’являються зморшки на шиї / Фото Unsplash

Як запобігти появі зморшок на шиї

Правильний догляд за шкірою. Шию та ділянку також потрібно очищувати, як і шкіру обличчя. Адже не них також накопичується бруд, який провокує появу дрібних зморшок. Для правильного очищення буде достатньо робити домашній пілінг 1 раз на тиждень. Використовуйте засіб із маленькими абразивними частинками, аби не травмувати тонку шкіру шиї. Зокрема, ви можете поєднувати домашні доглядові процедури із салонними. Робити хімічний пілінг самостійно не варто. Краще зверніться до професіонала. Окрім періодичних процедур, потрібно щодня зволожувати шкіру шиї спеціальними сироватками, користуватися живильним кремом та сонцезахисним засобом, щоб захистити шию і ділянку декольте від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Шию та ділянку також потрібно очищувати, як і шкіру обличчя. Адже не них також накопичується бруд, який провокує появу дрібних зморшок. Для правильного очищення буде достатньо робити домашній пілінг 1 раз на тиждень. Використовуйте засіб із маленькими абразивними частинками, аби не травмувати тонку шкіру шиї. Зокрема, ви можете поєднувати домашні доглядові процедури із салонними. Робити хімічний пілінг самостійно не варто. Краще зверніться до професіонала. Окрім періодичних процедур, потрібно щодня зволожувати шкіру шиї спеціальними сироватками, користуватися живильним кремом та сонцезахисним засобом, щоб захистити шию і ділянку декольте від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Розминка шиї та масаж. Знайдіть зранку або ввечері вільну хвилинку, щоб зробити легку розминку та масаж шиї. Таким чином ви зможете довго зберігати шкіру пружною та тонізованою:

плавні нахили голову у різні боки;

нанесення зволожувального засобу на шию та прогладжування шкіри масажними рухами. Водіть пальцями від підборіддя вниз до шиї, стимулюючи кровообіг у цій ділянці тіла;

намагайтеся слідкувати за осанкою та тримати спину завжди рівно.



Як мати красиву шкіру на шиї / Фото Pexels