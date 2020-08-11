Деякі перукарі не просто якісно виконують свою роботу, а й роблять такі зачіски та стрижки, які потім стають легендою. Зіркові hair-стилісти таких знаменитостей, як Дженніфер Лопес, Ріанни чи Дженніфер Еністон, створюють нові тренди в індустрії краси за допомогою кожної своєї роботи.