Де взяти ідеї для зачіски: зіркові hair-стилісти, роботи яких надихають
Деякі перукарі не просто якісно виконують свою роботу, а й роблять такі зачіски та стрижки, які потім стають легендою. Зіркові hair-стилісти таких знаменитостей, як Дженніфер Лопес, Ріанни чи Дженніфер Еністон, створюють нові тренди в індустрії краси за допомогою кожної своєї роботи.
Зачіска відіграє провідну роль у кожному образі. Проте інколи бракує ідей, аби зробити її красивою, оригінальною та стильною. Elle назвав hair-стилістів, чий підхід до волосся вплив на те, якими зараз є тенденції у зачісках та стрижках. Ці профілі в інстаграмі знадобляться вам для натхнення.
До теми: Боб-каре для осені: варіанти модної стрижки
Де взяти ідеї для зачіски
Ніл Фаріна та його скульптурні зачіски для фільму Бейонсе "Чорний король"
Інноваційні роботи Дженні Чо, які прикрашають усіх
Мара Розак і творчі зачіски Кари Делевінь та Емми Стоун
Любов до фактури волосся Вернона Франсуа
Пол Генлон – експерт у казкових зачісках для модельних показів
Саллі Гершбергер, за чиїми роботами можна впізнати стиль 90-х
Гвідо Палау та елегантні зачіски для моделей на тижнях моди
Джен Аткін, відома hair-експериментами для сімейства Кардашян
Зачіски зірок червоної доріжки від Теда Гібсона
Серж Норман – творець знакових кучерявих косичок 90-х і чубчиків Джулії Робертс і Сари Джессіки Паркер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter