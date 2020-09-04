Перш ніж пробувати новітні косметологічні засоби та процедури для боротьби зі старінням шкіри та різноманітного різновиду недоліків на ній, варто звернути увагу на перевірені та дієві методи. Одним із них є використання конопляної олії у б’юті-рутині.

Слід відрізняти олію канабідіола (CBD) від конопляної олії. Адже обидві з них використовують в індустрії краси, але мають різні властивості. CBD добувають зі стебла, квітів та листя канабісу (або коноплі), а конопляну олію – з насіння, пише Harper's Bazaar.

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Як працює конопляна олія

Конопляна олія корисна завдяки багатому вмісту лінолевої та олеїнової кислот, які є природними потужними антиоксидантами. Натуральним шляхом вони не виробляються в організмі, але є потрібними для захисту клітин організму від пошкодження вільними радикалами, а також можуть запобігати розвитку окислювальних процесів. Зокрема, кислотам властиво захищати шкіру від ультрафіолетових променів, якщо ви застосовуєте продукти із їхнім вмістом разом із SPF-засобами. Таким чином вони сповільнюють появу зовнішніх ознак старіння на шкірі, зморшок та в’ялості на шкірному покриві.

Омега-6 жирні кислоти (лінолева) також здатні зволожувати шкіру і створювати на ній захисний шар, який утримує вологу. Для шкіри необхідно залишатися зволоженою, адже, коли їй бракує води, то вона швидше старітиме. Зволожена шкіра довго матиме молодий та сяючий вигляд.

Шкірне сало закупорює пори, а згодом починає з’являтися акне. Конопляна олія нормалізує роботу сальних залоз. Продукт можна використовувати як для жирної, так і для сухої шкіри. Жирні кислоти омега-3 та омега-6, які є в конопляній олії, мають такі властивості: протизапальні, заспокійливі, здатні вирівнювати тон шкіри та усувати інші недоліки.



Як конопляна олія запобігає старінню шкіри / Фото Unsplash

Як використовувати конопляну олію

Популярним варіантом є застосування косметичних засобів (сироваток та кремів) у поєднанні із конопляною олією в чистому вигляді. Також можна користуватися доглядовими продуктами, які одразу мають у своєму складі вищезгаданий інгредієнт.

Важливо знати, що рослинні олії інколи викликають алергічну реакцію. Тому перед нанесення засобу на все обличчя зробіть тест на ділянці шкіри на згині ліктя. Якщо не виникне дискомфорту через певний час, то сміливо застосовуйте конопляну олію у своєму догляді за шкірою.