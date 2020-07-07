Про користь гелю алое вера для шкіри відомо вже багато. Проте він не менш важливий, коли мова йде про догляд за волоссям в домашніх умовах. З цього інгредієнту можна самостійно робити маски для волосся, які покращать його стан.

Догляд за волоссям вдома не варто недооцінювати. Адже маски, приготовані власноруч, із корисних компонентів також користуються популярністю у жінок та є надзвичайно ефективними. Cosmopolitan поділився, чому гель алое вера корисний для волосся та які є рецепти дієвих масок для волосся із його вмістом.

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Чому гель алое вера корисний для волосся

Стимулює ріст волосся.

Зволожує волосся та робить його сяючим.

Відновлює сухі та пошкоджені волосини.

Запобігає появі лупи та допомагає з нею боротися.

Гелю алое вера властиво швидко вбиратися у волосся та шкіру голови. Саме це сприяє оперативному прояву його ефекту. Також алое вера містить у своєму складі ферменти, які допомагають регенерувати шкірний покрив голови. Використання рослини в косметичних цілях може заспокоїти шкіру, позбутися подразнень, почервонінь та зняти свербіж.

Алое позитивно впливає на волосся, бо серед його переваг ще є зволожувальна властивість, протигрибкова, антибактеріальна та антисептична. Тому, застосовуючи маски із вмістом його гелю, ви зможете захистити шкіру голови від інфекцій, появи лупи, хворобливого стану, а також позбутися сухості і симптомів свербіжу.

Варто знати: алое містить мінерали, вітаміни C, E, B-12, ліпіди та амінокислоти. Перелічені компоненти потрібні організму, аби зберегти здоров’я волосин та їхніх фолікул.



Чому гель алое вера корисний для волосся / Фото Unsplash

Рецепт маски для росту волосся з алое та касторовою олією

Що вам знадобиться?

2-3 столові ложки свіжого гелю алое вера;

2 столові ложки касторової олії;

2 столові ложки оливкової олії;

Всі інгредієнти потрібно змішати в одній ємності. Потім однорідну суміш нанесіть на шкіру голови та по всій довжині волосся. Більш інтенсивно розподіляйте маску на коренях. Заховайте волосся під спеціальною шапочкою для душу, загорніть голову в рушник та почекайте не менше 1 години або залиште на ніч. Потім змийте залишки шампунем із водою кімнатної температури. Повторюйте процедуру 1-2 рази на тиждень.

Зволожувальна маска для волосся з алое, медом та бананом

Що вам знадобиться?

1 спілий банан;

1 столова ложка меду;

2 столові ложки гелю алое вера.

Подрібніть усі інгредієнти в блендері, аби утворилася однорідна маса. Нанесіть її на шкіру голови, корені волосся, а те, що залишиться використайте та загальної довжини волосся. Залиште маску на 30-60 хвилин, а згодом змийте за допомогою шампуню та води. Такий догляд слід робити 1 раз щотижня для профілактики, для лікувальних цілей – 2 рази в тиждень.



Маски для волосся із гелем алое вера / Фото Pexels

Живильна маска для волосся з алое та кокосовою олією

Що вам знадобиться?

4 столові ложки гелю алое вера;

2 столові ложки кокосової олії.

Додайте обидві рідини в одну посудину та перемішайте. Втирайте суміш у шкіру голови і наносіть на всю довжину волосся. Одягніть спеціальну шапочку чи обмотайте голову харчовою плівкою, а потім зафіксуйте рушником. Нехай маска залишається на волоссі не менше 30 хвилин. Потім змийте її теплою водою із шампунем та використайте кондиціонер. Повторюйте процедуру 1 раз на тиждень.