Звичка кусати нігті має своє наукове визначення – оніхофагія. Зазвичай це косметична проблема, але в деяких випадках звичка кусати нігті може нашкодити не тільки красі рук, а й здоров’ю.

Тяга до кусання нігтів починається в дитинстві, збільшується в підлітковому віці через труднощі перехідного віку. І зазвичай зменшується з віком, проте не всі люди "переростають" цю звичку. Вони продовжують гризти нігти і в дорослому віці. Про оніхофагію детальніше розповіла педіаторка Марія Шпит, зазначає 24 канал.

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Чому людина кусає нігті

Нав'язливе обгризання нігтів виникає на базі певних психологічних рис.

Психологічні

Тривожність. Таким чином людина знімає емоційну напругу.

Почуття провини. Певна форма самопокарання, дія супроводжується нанесенням шкоди самому собі.

Особливості виховання. Завищені вимоги дорослих, постійні докори та зауваження, негативна оцінка поведінки і зовнішності дитини.

Неблагополучна сімейна обстановка.

Проблеми соціальної взаємодії. Якщо дитині тяжко створити хороші стосунки з однолітками, вчителями або прагнення отримати визнання запускає нав'язливі дії.

Набуті

Копіювання звички інших членів сім'ї. Тобто, якщо дитина бачить, як хтось гризе нігті, то може копіювати його поведінку.

Генетична схильність

У сім'ях, де один з батьків страждає звичкою гризти нігті, діти також можуть їх обкушувати.

Ймовірні психічні розлади

Згідно з дослідженнями, у дітей кусання нігтів найчастіше зустрічається під час порушення гіперактивності та дефіциту уваги (75% випадків), а також під час інших психіатричних розладів: опозиційний розлад (36%) та тривожність (21%). Оніхофагія ще часто зустрічається серед дітей та підлітків з обсесивно-компульсивними розладами.

Цікаво, що дослідження також показують, що звичка кусати нігті серед дорослих чоловіків може бути пов'язана з порушенням харчування.

Які можуть бути наслідки кусання нігтів

вкорочення нігтів (шляхом постійного відшарування дистального нігтя від його ложа);

бактеріальних інфекцій (остеомієліту фаланг тощо);

герпетичного пошкодження (інфікування через слину);

грибкових інфекцій;⠀

проблеми з зубами (неправильний прикус, тріщини на різцях);

запалення ясен;

захворювання ШКТ (ентерит, гельмінтози та інші інфекції);

можливі проблеми зі шлунком;

Як перестати гризти нігті

Варто зауважити, що різноманітні народні методи шляхом нанесення гірчиці чи інших гірких продуктів зазвичай малоефективні. Якщо хочете спробувати дешеве і широкодоступне лікування – можна нанести прозорий лак на нігті, через що гіркота присутня досить тривалий час.

Бар'єрний метод (рукавички, шкарпетки та спеціальні прилади) захищають руки й діють, як нагадування;

Психотерапія, яка базується на зменшенні або усуненні емоційних факторів даної проблеми.

Медикаментозна терапія. Вона необхідна при важких станах, і лише за призначенням лікаря.

Профілактика

Профілактичні дії базуються на навчанні дитини приймати свої будь-які емоційні стани без придушення і критики.