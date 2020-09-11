Оніхофагія: причини, наслідки та як із цим боротися
Звичка кусати нігті має своє наукове визначення – оніхофагія. Зазвичай це косметична проблема, але в деяких випадках звичка кусати нігті може нашкодити не тільки красі рук, а й здоров’ю.
Тяга до кусання нігтів починається в дитинстві, збільшується в підлітковому віці через труднощі перехідного віку. І зазвичай зменшується з віком, проте не всі люди "переростають" цю звичку. Вони продовжують гризти нігти і в дорослому віці. Про оніхофагію детальніше розповіла педіаторка Марія Шпит, зазначає 24 канал.
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Чому людина кусає нігті
Нав'язливе обгризання нігтів виникає на базі певних психологічних рис.
Психологічні
- Тривожність. Таким чином людина знімає емоційну напругу.
- Почуття провини. Певна форма самопокарання, дія супроводжується нанесенням шкоди самому собі.
- Особливості виховання. Завищені вимоги дорослих, постійні докори та зауваження, негативна оцінка поведінки і зовнішності дитини.
- Неблагополучна сімейна обстановка.
- Проблеми соціальної взаємодії. Якщо дитині тяжко створити хороші стосунки з однолітками, вчителями або прагнення отримати визнання запускає нав'язливі дії.
Набуті
Копіювання звички інших членів сім'ї. Тобто, якщо дитина бачить, як хтось гризе нігті, то може копіювати його поведінку.
Генетична схильність
У сім'ях, де один з батьків страждає звичкою гризти нігті, діти також можуть їх обкушувати.
Ймовірні психічні розлади
Згідно з дослідженнями, у дітей кусання нігтів найчастіше зустрічається під час порушення гіперактивності та дефіциту уваги (75% випадків), а також під час інших психіатричних розладів: опозиційний розлад (36%) та тривожність (21%). Оніхофагія ще часто зустрічається серед дітей та підлітків з обсесивно-компульсивними розладами.
Цікаво, що дослідження також показують, що звичка кусати нігті серед дорослих чоловіків може бути пов'язана з порушенням харчування.
Які можуть бути наслідки кусання нігтів
- вкорочення нігтів (шляхом постійного відшарування дистального нігтя від його ложа);
- бактеріальних інфекцій (остеомієліту фаланг тощо);
- герпетичного пошкодження (інфікування через слину);
- грибкових інфекцій;⠀
- проблеми з зубами (неправильний прикус, тріщини на різцях);
- запалення ясен;
- захворювання ШКТ (ентерит, гельмінтози та інші інфекції);
- можливі проблеми зі шлунком;
Як перестати гризти нігті
Варто зауважити, що різноманітні народні методи шляхом нанесення гірчиці чи інших гірких продуктів зазвичай малоефективні. Якщо хочете спробувати дешеве і широкодоступне лікування – можна нанести прозорий лак на нігті, через що гіркота присутня досить тривалий час.
- Бар'єрний метод (рукавички, шкарпетки та спеціальні прилади) захищають руки й діють, як нагадування;
- Психотерапія, яка базується на зменшенні або усуненні емоційних факторів даної проблеми.
- Медикаментозна терапія. Вона необхідна при важких станах, і лише за призначенням лікаря.
Профілактика
Профілактичні дії базуються на навчанні дитини приймати свої будь-які емоційні стани без придушення і критики.