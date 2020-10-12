Ділянка шкіри навколо очей є дуже ніжною, тому за нею потрібно правильно доглядати. Адже вікові ознаки насамперед з’являються там у вигляді дрібних зморшок. Існує помилка, яку ви можете робити щодня, не помічаючи цього, а провокувати передчасну появу зморшок.

У жінок перші зморшки зазвичай з’являються на шкірі навколо очей. Зокрема, від них важче позбутися. Cosmopolitan назвав одну із причин, чому дрібні недоліки виникають на цій ділянці обличчя.

Читайте також: Що є у косметичці MamaRika: співачка розповіла, як доглядає за шкірою

Чому з’являються зморшки навколо очей

Позбутися від зморшок на шкірі навколо очей важче, аніж в інших ділянках. Адже там шкіра є тонкою та не має сальних залоз. Тому варто запобігти цій проблемі, бо вирішити її доволі важко. Однією із причин є неправильний демакіяж. Якщо ви вмиваєте обличчя милом, наносите засіб для видалення косметики на ватний диск та починаєте інтенсивно терти ним шкіру, та не варто так робити. Таким чином ви можете розтягнути шкіру та пошкодити кровоносні судини, що спровокує появу почервоніння та яскраво виражені темні кола під очима.



Проблема зморшок на шкірі навколо очей / Фото Unsplash

Як запобігти появі зморшок навколо очей

Для цього необхідно правильно очищувати шкіру навколо очей від макіяжу. Насамперед змочіть 2 ватних диски міцелярною водою чи іншим засобом із натуральним делікатним складом для демакіяжу. Потім прикладіть диски до повік і вій, закривши очі, залиште їх на 30 секунд. Після цього зробіть кілька рухів, поплескуючи, поводіть дисками по шкірі і приберіть їх. Якщо є необхідність, то повторіть процедуру.

Варто додати, що міцелярну воду чи інший засіб для зняття макіяжу потрібно змивати, щоб не пересушувати шкіру.