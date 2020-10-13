Інколи зайві кілограми з’являються, якщо ви навіть дотримуєтеся дієти та виконуєте регулярні фізичні навантаження. Ймовірно, у вашому житті присутні інші шкідливі звички, які заважають схуднути.

Фітнес-блогерка та мотиватор розповіла журналу Grazia, які шкідливі звички можуть заважати вам досягти бездоганного тіла. Читайте також: Бути, як француженка: 5 порад для краси від Жанни Адамс Шкідливі звички, які заважають схуднути Порушення режиму харчування. Аби організм працював добре, потрібно встановити собі один режим харчування і дотримуватися його. Радикальні зміни можуть погіршити роботу травлення. Наприклад, якщо ви раптово захочете відмовитися від сніданку чи вечері.

Аби організм працював добре, потрібно встановити собі один режим харчування і дотримуватися його. Радикальні зміни можуть погіршити роботу травлення. Наприклад, якщо ви раптово захочете відмовитися від сніданку чи вечері. Шкідливі перекуси. Не практикуйте заміну повноцінного прийому їжі, наприклад, бутербродом по дорозі на роботу. Така манера харчування швидко переростає у звичку, від якої потім важко позбутися. Якщо ви знаєте, що у вас бракуватиме часу на обід чи вечерю, то краще приготуйте та візьміть зі собою здорові перекуси: натуральні батончики, горіхи, цільнозернові хлібці.

Як зберігати красиву фігуру / Фото Unsplash Відчутність здорової їжі на сніданок. Прийом їжі зранку є дуже важливим для роботи організму. Адже саме у цей час він заряджується енергією на весь день. Якщо у вас є звичка не снідати, то намагайтеся її позбутися. Ймовірно, що ви потім будете більше їсти в другій половині дня, коли метаболізм стає повільнішим.

Прийом їжі зранку є дуже важливим для роботи організму. Адже саме у цей час він заряджується енергією на весь день. Якщо у вас є звичка не снідати, то намагайтеся її позбутися. Ймовірно, що ви потім будете більше їсти в другій половині дня, коли метаболізм стає повільнішим. Пити менше денної норми води. Важливо випивати достатню кількість води щодня. Адже, не роблячи цього, у вас посилюватиметься відчуття голоду та, можливо, болітиме голова. Склянка води на голодний шлунок зранку допомагає запустити усі процеси життєдіяльності, а згодом протягом всього дня вода сприяє активному функціонуванню організму.

Важливо випивати достатню кількість води щодня. Адже, не роблячи цього, у вас посилюватиметься відчуття голоду та, можливо, болітиме голова. Склянка води на голодний шлунок зранку допомагає запустити усі процеси життєдіяльності, а згодом протягом всього дня вода сприяє активному функціонуванню організму. Пасивний спосіб життя. Якщо ви полюбляєте відпочивати лише на дивані, то вам слід додати активності у свої будні та вихідні дні. В іншому випадку вам не вдасться схуднути чи навіть зберегти фігуру. Активність важлива не лише для підтримки стрункої фігури, а й для загального стану здоров’я.

Як правильно худнути / Фото Pexels Стрес. Багато людей схильні до "заїдання стресу". Тому це також заважає позбутися зайвих кілограмів. Насамперед важливо знайти першопричину свого знервованого стану. Таким чином ви уникнете зайвої ваги та проблем зі здоров’ям.

Багато людей схильні до "заїдання стресу". Тому це також заважає позбутися зайвих кілограмів. Насамперед важливо знайти першопричину свого знервованого стану. Таким чином ви уникнете зайвої ваги та проблем зі здоров’ям. Відчутність корисних продуктів харчування. Навіть регулярні прийоми їжі, якщо вони включають булочки та смажену картоплю, можуть нашкодити вашій фігурі. Тому важливо, аби в раціоні були корисні для здоров’я продукти, багаті вітамінами та мінералами.