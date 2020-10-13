Чому з’являються зайві кілограми: 7 найбільш шкідливих звичок, які заважають схуднути
Інколи зайві кілограми з’являються, якщо ви навіть дотримуєтеся дієти та виконуєте регулярні фізичні навантаження. Ймовірно, у вашому житті присутні інші шкідливі звички, які заважають схуднути.
Фітнес-блогерка та мотиватор розповіла журналу Grazia, які шкідливі звички можуть заважати вам досягти бездоганного тіла.
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Шкідливі звички, які заважають схуднути
- Порушення режиму харчування. Аби організм працював добре, потрібно встановити собі один режим харчування і дотримуватися його. Радикальні зміни можуть погіршити роботу травлення. Наприклад, якщо ви раптово захочете відмовитися від сніданку чи вечері.
- Шкідливі перекуси. Не практикуйте заміну повноцінного прийому їжі, наприклад, бутербродом по дорозі на роботу. Така манера харчування швидко переростає у звичку, від якої потім важко позбутися. Якщо ви знаєте, що у вас бракуватиме часу на обід чи вечерю, то краще приготуйте та візьміть зі собою здорові перекуси: натуральні батончики, горіхи, цільнозернові хлібці.
Як зберігати красиву фігуру / Фото Unsplash
- Відчутність здорової їжі на сніданок. Прийом їжі зранку є дуже важливим для роботи організму. Адже саме у цей час він заряджується енергією на весь день. Якщо у вас є звичка не снідати, то намагайтеся її позбутися. Ймовірно, що ви потім будете більше їсти в другій половині дня, коли метаболізм стає повільнішим.
- Пити менше денної норми води. Важливо випивати достатню кількість води щодня. Адже, не роблячи цього, у вас посилюватиметься відчуття голоду та, можливо, болітиме голова. Склянка води на голодний шлунок зранку допомагає запустити усі процеси життєдіяльності, а згодом протягом всього дня вода сприяє активному функціонуванню організму.
- Пасивний спосіб життя. Якщо ви полюбляєте відпочивати лише на дивані, то вам слід додати активності у свої будні та вихідні дні. В іншому випадку вам не вдасться схуднути чи навіть зберегти фігуру. Активність важлива не лише для підтримки стрункої фігури, а й для загального стану здоров’я.
Як правильно худнути / Фото Pexels
- Стрес. Багато людей схильні до "заїдання стресу". Тому це також заважає позбутися зайвих кілограмів. Насамперед важливо знайти першопричину свого знервованого стану. Таким чином ви уникнете зайвої ваги та проблем зі здоров’ям.
- Відчутність корисних продуктів харчування. Навіть регулярні прийоми їжі, якщо вони включають булочки та смажену картоплю, можуть нашкодити вашій фігурі. Тому важливо, аби в раціоні були корисні для здоров’я продукти, багаті вітамінами та мінералами.
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