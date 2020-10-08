Сучасні дівчата, щоб позбутися темних кіл під очима, маскують їх або використовують патчі. Проте можна уникнути їхньої появи, якщо знати про причини, які провокують небажані потемніння на ділянці шкіри навколо очей. Косметологічним шляхом ви лише тимчасово позбуваєтеся темних кіл, а варто вирішити проблему назавжди.

Cosmopolitan назвав 5 неочевидних причин, чому з’являються темні кола під очима, та порадив, як їх можна позбутися.

Вам буде цікаво: Яку потрібно мати базову косметику для догляду за шкірою обличчя: поради Анни Саліванчук

Чому з’являються темні кола під очима

Авітаміноз. Саме через ця причина є найпоширенішою серед тих, які викликають появу темних кіл під очима. У такому випадку, якщо ви маскуватимете їх консилером, виправлятимете ситуацію кремом чи сироваткою, то не досягнете бажаного результату. Тому краще зробити аналіз, дізнатися, яких вітамінів вам бракує та пройти курс . Ймовірно, у вас дефіцит B12. Вам знадобиться також вживати більше червоного і білого м’яса, морепродуктів, шпинату та бобових.

Саме через ця причина є найпоширенішою серед тих, які викликають появу темних кіл під очима. У такому випадку, якщо ви маскуватимете їх консилером, виправлятимете ситуацію кремом чи сироваткою, то не досягнете бажаного результату. Тому краще зробити аналіз, дізнатися, яких вітамінів вам бракує та пройти курс . Ймовірно, у вас дефіцит B12. Вам знадобиться також вживати більше червоного і білого м’яса, морепродуктів, шпинату та бобових. Хронічна втома. Фізичні та психічні навантаження відображаються на стані шкіри у вигляді акне або темних кіл. Спробуйте змінити спосіб життя, збалансувати навантаження і відпочинок, сон повинен бути повноцінним та здоровим.

Сильне навантаження на очі. Якщо ви регулярно працюєте за комп’ютером чи з іншими гаджетами, то уникнути появи темних кіл під очима майже неможливо, маючи генетичну схильність. Спробуйте робити масаж відповідної ділянки на обличчі, робіть перерви під час роботи, а також приймайте вітаміни для очей.

Якщо ви регулярно працюєте за комп’ютером чи з іншими гаджетами, то уникнути появи темних кіл під очима майже неможливо, маючи генетичну схильність. Спробуйте робити масаж відповідної ділянки на обличчі, робіть перерви під час роботи, а також приймайте вітаміни для очей. Алергія. Темні кола – не є симптомом алергії, але у тих, хто страждає нею, може з’явитися така дотична ознака хвороби. Адже через сльозоточивість та нежить вени біля очей розширюються, і шкіра темнішає.