Аніта Луценко – зіркова фітнес-тренерка. Вона розповіла, що наявність у жінок маленького животика є нормою, а плоский живіт без жиру є ознакою порушеного гормонального балансу. Проте, якщо жиру забагато, то існують певні причини, чому він з’явився і як від нього позбутися.