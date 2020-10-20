Чому з’являється зайвий жир на животику та як від нього позбутися: поради Аніти Луценко
Аніта Луценко – зіркова фітнес-тренерка. Вона розповіла, що наявність у жінок маленького животика є нормою, а плоский живіт без жиру є ознакою порушеного гормонального балансу. Проте, якщо жиру забагато, то існують певні причини, чому він з’явився і як від нього позбутися.
Експерт із жіночої фігури Аніта Луценко розповідає для Elle, що нормальний відсоток жиру в тілі є навіть корисним, але важливо, щоб його не було забагато. Тренерка назвала причини, чому з’являється жир на животі та як його позбутися.
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Чому з’являється жіночий животик
- Споживання більшої кількості калорій, аніж спалювання. Наприклад, якщо протягом дня ви з’їли 2000 кілокалорій, незалежно від того, чим ви харчувалися (фрукти, овочі чи інші продукти), а під час ходьби, тренування, травлення спалили 1500 кілокалорій, то 500 все таки відклалися у жировому запасі. Аби не виникало такої проблеми, скористайтеся порадами Аніти Луценко: робіть проміжки між прийомами їжі не менше 3 годин, вживайте більше овочів, менше жирів і простих вуглеводів на кшталт соків та солодощів, а також включайте у свій раціон м’ясо, рибу, яйця, сир.
- Слабкі м’язи тазового дна. Ця причина, через яку накопичується жир на животі, є зазвичай спадковою. Зокрема, вона поширена серед жінок, які народили після 45 років. Якщо ви носите важкі сумки чи вам бракує фізичної активності, то зайві кілограми з’являтимуться внизу живота. Спробуйте натренувати цю частину тіла за допомогою вправи "Кегеля", під час якої необхідно робити приблизно 50 скорочень щодня.
- Проблеми зі шлунково-кишковим трактом та перетравленням їжі. Аби переконатися, що вас не турбує здуття живота, варто звернутися до лікаря. Тому що причини можуть бути різноманітними: від вживання газованих напоїв до синдрому подразненої товстої кишки. Спеціаліст допоможе вам точно дізнатися, що спровокувало проблему та запропонує шляхи її вирішення.
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