Якщо ви помітили, що раптово волосся почало випадати набагато більше, ніж зазвичай бачите на гребінці після розчісування, то необхідно миттєво реагувати. Першим вашим кроком повинно бути визначення причини. Таким чином ви зможете підібрати правильний догляд чи лікування.

Насамперед важливо визначити, чи ваше волосся ламається, чи все-таки випадає з коренем. Для цього візьміть чергову волосину, яка випала, і подивіться чи на її кінці є своєрідний білий вузлик. Якщо є, то слід одразу звернутися до трихолога. Онлайн-журнал Grazia описав 5 головних причин, через які може випадати волосся.

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Чому випадає волосся

Спадковість. Якщо причина в генетиці, то від вас у такому разі мало залежить. Проте не панікуйте одразу, бо втрачати 100 волосин за 1 день – це норма. Вчені довели, що спадкова схильність до випадіння волосся може передаватися не лише по жіночій лінії, але й по батьківській.

Якщо причина в генетиці, то від вас у такому разі мало залежить. Проте не панікуйте одразу, бо втрачати 100 волосин за 1 день – це норма. Вчені довели, що спадкова схильність до випадіння волосся може передаватися не лише по жіночій лінії, але й по батьківській. Гормональні зміни. Таке трапляється й тоді, коли ви не вагітні чи нещодавно народили. Існує багато інших факторів, які можуть порушити гормональний баланс в організмі. Наприклад, у випадку прийому контрацептивних препаратів. Помітивши, що волосся почало більше випадати відколи ви їх приймаєте, то обов’язково повідомте про це лікаря, який призначив таблетки.



Волосся не випадає без причини / Фото Pexels