Недоліки на спині можуть стати завадою для носіння суконь із тонкими бретельками чи топів без рукавів. Окрім неестетичного вигляду, ігнорування проблеми може спровокувати хронічний характер акне. Є 5 елементарних помилок, через які з’являються червоні цятки на спині і яких можна уникнути, знаючи про них.

Визначення причини – це перший крок на шляху до вирішення проблеми. Тому Cosmopolitan назвав 5 помилок, які ви ймовірно робите та провокуєте появу акне на спині. Читайте також: Вітамін краси, який може покращити стан шкіри Чому на спині з’являється акне Залишки кондиціонеру для волосся на спині. Варто спочатку мити волосся, а потім тіло. Тому що жир та олія з голови і залишки шампуню й кондиціонера стікають по спині та закупорюють пори.

Варто спочатку мити волосся, а потім тіло. Тому що жир та олія з голови і залишки шампуню й кондиціонера стікають по спині та закупорюють пори. Надто вузька спортивна білизна. Під час занять спортом у вас збільшується потовиділення, а топ, який щільно прилягає до спини, спричинює ефект тертя, тому пори не можуть нормально працювати і забиваються. Обирайте одяг за розміром.

Причини акне на спині / Фото Pexels Використання вологої губки для миття тіла. Якщо ваша губка не висохла після попереднього прийому душу, то не варто її застосовувати. Адже саме тоді вона є джерелом грибка та бактерій. Зокрема, губку потрібно змінювати щомісяця або після відчуття неприємного запаху від неї.

Якщо ваша губка не висохла після попереднього прийому душу, то не варто її застосовувати. Адже саме тоді вона є джерелом грибка та бактерій. Зокрема, губку потрібно змінювати щомісяця або після відчуття неприємного запаху від неї. Гормональний стрибок перед критичними днями. Це найпоширеніша причина появи акне. У такому разі варто просто зачекати до нормалізації гормонального стану в організмі.

Це найпоширеніша причина появи акне. У такому разі варто просто зачекати до нормалізації гормонального стану в організмі. Відсутність догляду за шкірою спини. Аби уникнути закупорення пор, виникнення акне та зволожити шкіру, потрібно користуватися спеціальним лосьйоном для спини, розподіляти його по відповідній ділянці за допомогою масажної щітки із довгою ручкою. Якщо ви збираєтеся придбати інший очищувальний засіб для шкіри спини, то рекомендовано перед цим проконсультуватися із косметологом.