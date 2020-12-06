Понад 150 років тому губи фарбували лише актриси та жінки легкої поведінки. Але часи змінюються, і навіть червона помада вже не є ознакою вульгарності. Як доповнити образ, щоб він виглядав гармонійно – читайте в нашому матеріалі.

Червона помада може легко доповнити щоденний образ, якщо правильно її використати, зазначає Makeup.

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Відтінок

Експерти зазначають, що головне – підібрати правильний відтінок. Якщо у вас на зап'ясті вени блакитного кольору, то краще обирати холодні тони. І навпаки, потрібно обирати помаду з теплим підтоном, якщо ж ваші вени мають зеленуватий відтінок.

Обличчя та брови

Тон шкіри обличчя та форма брів – мають бути бездоганними. Тоді й загальний макіяж виглядатиме охайно.



Червона помада – ефектно доповнить образ / Фото pexels

Макіяж

Не можна перевантажувати макіяж, краще обійтись тонкими стрілками та пухнастими віями.

Як правильно наносити помаду