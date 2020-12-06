У чому секрет червоної помади: як створити ідеальний образ
Понад 150 років тому губи фарбували лише актриси та жінки легкої поведінки. Але часи змінюються, і навіть червона помада вже не є ознакою вульгарності. Як доповнити образ, щоб він виглядав гармонійно – читайте в нашому матеріалі.
Червона помада може легко доповнити щоденний образ, якщо правильно її використати, зазначає Makeup.
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Відтінок
Експерти зазначають, що головне – підібрати правильний відтінок. Якщо у вас на зап'ясті вени блакитного кольору, то краще обирати холодні тони. І навпаки, потрібно обирати помаду з теплим підтоном, якщо ж ваші вени мають зеленуватий відтінок.
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Обличчя та брови
Тон шкіри обличчя та форма брів – мають бути бездоганними. Тоді й загальний макіяж виглядатиме охайно.
Червона помада – ефектно доповнить образ / Фото pexels
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Макіяж
Не можна перевантажувати макіяж, краще обійтись тонкими стрілками та пухнастими віями.
Як правильно наносити помаду
- Після того, як нанесли перший шар помади, візьміть серветку та припудрить губи через неї.
- Пофарбуйте їх ще раз.
- Консилер допоможе створити чіткіший контур губ.
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