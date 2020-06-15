Основою життя людини є вода. Вона корисно впливає не лише на внутрішній стан організму, а й підтримує водний баланс та сприяє здоровому вигляду волосся та шкіри. Без належного зволоження у вас з’являтимуться зморшки та погано відбуватиметься регенерація шкіри. Аби підтвердити цінність води для вашої краси, також є й інші аргументи.

Недостатньо просто випивати склянку води раз в день та чекати на ефективний результат. Варто дотримуватися щоденної норми. Скільки води та чому її потрібно пити розповів Harper's Bazaar.

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Чому потрібно пити воду для збереження краси

Насамперед дізнайтеся, яку кількість води необхідно випивати кожного дня. Дослідження вчених із Гарвардського університету показали, що загалом здоровій людині достатньо 1-1,5 літри води на добу. Якщо конкретніше, то для жінок нормою є 30 мілілітрів води на 1 кілограм тіла.

необхідно випивати кожного дня. Дослідження вчених із Гарвардського університету показали, що загалом здоровій людині достатньо 1-1,5 літри води на добу. Якщо конкретніше, то для жінок нормою є 30 мілілітрів води на 1 кілограм тіла. Коли ваш організм навіть трішки обезводнений, то робота мозку сповільнюється, а голова починає боліти. Внаслідок дегідратації мозку ваша пам’ять погіршується, піднімається сонливість, розгубленість та ймовірність швидше втомлюватися. Всі ці чинники також приводять до передчасного старіння та появи зморшок.



Вода сприяє привабливому вигляду тіла / Фото Unsplash