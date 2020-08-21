Інколи жінки скаржаться, що не отримали бажаного результату, який обіцяли їм консультанти у косметичній крамниці, розхвалюючи корисні властивості маски для волосся. Якщо ви не побачили покращення свого стану волосся після регулярного використання спеціальної маски, ймовірно, що ви допустили кількох помилок під час проведення процедури.

Маска для волосся справді може допомогти вам відновити його стан, сприяти здоровому блиску та гладкості локонів. Аби користь від такого доглядового продукту була максимальною, Cosmopolitan назвав найпоширеніші помилки, які роблять жінки, наносячи маску на волосся. До теми: Голову потрібно мити щодня та інші міфи про волосся, в які не слід вірити Помилки під час нанесення маски для волосся Застосовування маски на сухе волосся перед його миттям. Лише очистивши волосини та шкіру голови від бруду, корисні компоненти зможуть проникати в них.

Лише очистивши волосини та шкіру голови від бруду, корисні компоненти зможуть проникати в них. Промокаєте волосся рушником або витискаєте вологу руками, а потім наносите маску. Ефект буде кращим, якщо робити процедуру на мокре волосся. View this post on Instagram A post shared by MT (@mt.hair__) on Aug 21, 2020 at 1:40am PDT Розподіляти маску лише по верхньому шарі шевелюри. Коли ви нанесли необхідний продукт, мокре волосся потрібно легенько розчесати пальцями, аби компоненти змогли проникнути в кожну волосину.

Коли ви нанесли необхідний продукт, мокре волосся потрібно легенько розчесати пальцями, аби компоненти змогли проникнути в кожну волосину. Користуватися маскою за принципом спеціального кондиціонера. Кондиціонер можна тримати на волоссі не більше 5 хвилин, але маска вимагає більше часу, аби її властивості почали діяти.

Кондиціонер можна тримати на волоссі не більше 5 хвилин, але маска вимагає більше часу, аби її властивості почали діяти. Після нанесення маски загорнути волосся в рушник. Таким чином ви лише пошкодити свої чутливі вологі локони. Краще скористуйтеся спеціальною шапочкою для душу.