Довге, густе та блискуче волосся – мрія кожної жінки. Такого результату можна досягти за допомогою правильного догляду, здорового харчування, а також багато інших чинників впливають на стан вашого волосся. Проте причин, через які воно сповільнює ріст, існує лише декілька, і про них варто дізнатися.

Зазвичай процес відрощування волосся здається складним та довготривалим. Elle розповів про 10 речей, які необхідно знати кожній жінці, якщо вона хоче стати володаркою розкішної шевелюри. Корисно знати: Просто, швидко і легко: б’юті-лайфхаки, які стануть у нагоді кожній жінці Як відростити волосся Почніть зі шкіри голови. Красиве, сильне та здорове волосся може вирости лише зі здорової шкіри. За результатами дослідження Таро Койама, потрібно щодня масажувати шкіру голови, аби збільшувати товщину кожної волосини.

Красиве, сильне та здорове волосся може вирости лише зі здорової шкіри. За результатами дослідження Таро Койама, потрібно щодня масажувати шкіру голови, аби збільшувати товщину кожної волосини. Твердження про те, що волосся необхідно підрізати через кожні 6-8 тижнів – міф. Hair-експерт Жюстина Марьян запевняє що кінчики можна не підрізати мінімум 6 місяців, якщо правильно доглядати за ними, і на швидкість росту волосся це не вплине.

Hair-експерт Жюстина Марьян запевняє що кінчики можна не підрізати мінімум 6 місяців, якщо правильно доглядати за ними, і на швидкість росту волосся це не вплине. Сон на бавовняній постільній білизні. Через тертя волосяної кутикули об подушку волосся пошкоджується та ламається. Тому варто придбати шовкову наволочку. Її текстура гладка, тому не несе такої загрози.

Поради для довгого волосся / Фото Unsplash Остерігайтеся високих температур. Варто уникати гарячої води, використання термоприладів та сонця. Ці фактори сповільнюють ріст волосся.

Варто уникати гарячої води, використання термоприладів та сонця. Ці фактори сповільнюють ріст волосся. Дозвольте волоссю відпочити. Використання різноманітних масок, бальзамів, фенів, випрямлячів, спеціальних засобів для укладки сприяє кращому вигляду вашої шевелюри, але їхня надмірна кількість буквально перекриває доступ повітря до волосяного покриву голови. Буде корисно, якщо декілька днів на місяць ви не наноситимете нічого із вищепереліченого.

Використання різноманітних масок, бальзамів, фенів, випрямлячів, спеціальних засобів для укладки сприяє кращому вигляду вашої шевелюри, але їхня надмірна кількість буквально перекриває доступ повітря до волосяного покриву голови. Буде корисно, якщо декілька днів на місяць ви не наноситимете нічого із вищепереліченого. Правильно робіть хвіст із волосся. Спеціалісти рекомендують створювати низькі та вільні хвости, аби не перетискати волосся, бо воно почне ламатися по лінії росту.

Спеціалісти рекомендують створювати низькі та вільні хвости, аби не перетискати волосся, бо воно почне ламатися по лінії росту. Користуйтеся натуральною щіткою для розчісування волосся. Інструмент стимулюватиме прилив крові до шкіри голови. Таким чином волосяний фолікул живитиметься, а волосся ростиме швидше.

Особливості довгого волосся / Фото Unsplash Блонд може бути небезпечним. Білявкам необхідний особливий догляд за волоссям. Освітлене волосся більш схильне до ламкості. Якщо ви не готові ретельно доглядати за ним, то краще обирайте темні відтінки для фарбування.

Білявкам необхідний особливий догляд за волоссям. Освітлене волосся більш схильне до ламкості. Якщо ви не готові ретельно доглядати за ним, то краще обирайте темні відтінки для фарбування. Яблучний оцет. Hair-експерт Жюстина рекомендує поєднувати прохолодну воду і яблучний оцет та ополіскувати рідиною волосся після миття шампунем. Саморобний засіб закриє волосяну кутикулу та сприятиме здоровому блиску на ваших локонах.

Hair-експерт Жюстина рекомендує поєднувати прохолодну воду і яблучний оцет та ополіскувати рідиною волосся після миття шампунем. Саморобний засіб закриє волосяну кутикулу та сприятиме здоровому блиску на ваших локонах. Уникайте нарощення волосся. Штучні пасма волосся, приєднані до натуральних, не допоможуть вам досягти бажаного результату. Користуйтеся такими експрес-методами лише за нагальної потреби.