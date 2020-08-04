Інтенсивні тренування для пружності сідниць вдома чи у фітнес-клубі не завжди бувають ефективними. Ви можете докладати багато зусиль, але не отримувати бажаного результату. Тому вам варто дізнатися про 7 найпоширеніших помилок, які заважають накачати сідниці.

Досягти омріяної рельєфності на ділянці сідниць допоможе правильне виконання вправ. Harper's Bazaar розповів про помилки, яких потрібно уникати під час тренування, якщо ви прагнете накачати сідниці. Вам буде цікаво: Живіт, як у моделей: вправи від Жужу Іванюк, щоб накачати прес Що заважає накачати сідниці Відсутність фокусування на деталях. Під час тренування постійно потрібно контролювати техніку виконання вправ. Не варто виконувати вправи автоматично. Завжди слідкуйте за якістю техніки.

Під час тренування постійно потрібно контролювати техніку виконання вправ. Не варто виконувати вправи автоматично. Завжди слідкуйте за якістю техніки. Виконання лише елементарних вправ. За допомогою одних присідань, випадів та, можливо, мертвої тяги нереально досягти ефекту рельєфності сідниць. Ці вправи ефективні лише для загальної розминки. Тому урізноманітнюйте тренування: додайте бокові випади, вистрибування із присяду, сідничний мостик та інші.

Як правильно качати сідниці / Фото Pexels Ігнорування достатнього навантаження. Аби вправи для накачування сідниць були ефективнішими, потрібно виконувати їх із додатковим тягарем. Таким чином кожен сідничний м’яз буде задіяним у тренуванні. Проте після початку занять із гантелями та іншими обважнювачами втома наставатиме швидше. Тому можна виконувати менше повторень певних вправ, але працювати над ними сумлінно.

Аби вправи для накачування сідниць були ефективнішими, потрібно виконувати їх із додатковим тягарем. Таким чином кожен сідничний м’яз буде задіяним у тренуванні. Проте після початку занять із гантелями та іншими обважнювачами втома наставатиме швидше. Тому можна виконувати менше повторень певних вправ, але працювати над ними сумлінно. Неправильне харчування. Регулярні заняття спортом не будуть результативними, якщо ви не дотримуватиметеся збалансованого харчування. Варто відповідально підходити до свого раціону, навіть якщо ви не маєте на меті схуднути. Лише вживання здорових продуктів та тренування у тандемі будуть корисними для вашого тіла.

Регулярні заняття спортом не будуть результативними, якщо ви не дотримуватиметеся збалансованого харчування. Варто відповідально підходити до свого раціону, навіть якщо ви не маєте на меті схуднути. Лише вживання здорових продуктів та тренування у тандемі будуть корисними для вашого тіла. Встановлення недосяжних цілей. Перед тим, як почати працювати над вдосконаленням свого тіла, варто усвідомити, що ви не досягнете такого ефекту, як у бодібілдерів на рекламних плакатах, лише за допомогою тренувань. Також не слід довіряти обіцянкам про п’ятиденне перевтілення за допомогою чудодійних засобів. Оцініть стан своєї фігури та ставте собі реалістичні цілі.

Поширені помилки під час накачування сідниць / Фото Pexels Надмірне зосередження на кардіотренуваннях. Щоб накачати сідниці, потрібно більше виконувати силових вправ. Таким чином ви зможете збільшити м’язову масу. Важливо, аби кількість кардіотренувань не переважала над силовими, бо тоді результат буде протилежним.

Щоб накачати сідниці, потрібно більше виконувати силових вправ. Таким чином ви зможете збільшити м’язову масу. Важливо, аби кількість кардіотренувань не переважала над силовими, бо тоді результат буде протилежним. Тренування без днів для відпочинку. Нетривалі перерви між тренуваннями сприяють відновленню м’язів та їхньому росту. А щоденні тренування провокуватимуть лише втому чи навіть травми. Тому важливо щотижня дозволяти собі відпочивати мінімум 2 днів, аби сили мали змогу відновитися.