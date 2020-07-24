Напевно, чи не кожна жінка у своєму житті замість спеціального базового продукті під тіні для очей наносила звичайний консилер на повіки. На просторах інтернету побутує безліч лайфхаків, які допомагають економити час та гроші на покупці косметики і створенні макіяжу. Проте одну із таких б’юті-порад професійний візажист не рекомендує.

Роберт Вельс є не лише професійним візажистом, але й відеоблогером. На ютуб-каналі він навчає тонкощам макіяжу своїх глядачів та пояснює деякі популярні, але хибні переконання. Cosmopolitan поділився думкою Роберта стосовно використання консилера не за призначенням.

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Чи можна наносити консилер на повіки

Аби не переповнювати свою косметичку зайвими продуктами, жінки не користуються спеціальним праймером для повік, який сприяє якіснішому нанесенню тіней та їхній стійкості, а обирають консилер, очікуючи та ідентичний результат. У своєму відеоуроці Роберт пояснив, чому так не можна робити.

Головною функцією консилера є маскування синців та дрібних недоліків під очима. Тому насамперед візажист зазначив, що шкіра на цій ділянці обличчя абсолютно інша, ніж та, яка є на повіках. Шкіра на повіках схильна до жирності, а під очима – до сухості. Тому консилер не блокує виділення олії на повіках. А це необхідно для того, щоб тіні добре трималися та пігмент виглядав яскраво. Консилером ви ще утворите ще більшу жирність на повіках.

Якщо ви намагаєтеся нейтралізувати дію олій, які містяться в консилері, за допомогою додаткового шару пудри, то це також неправильне рішення. "Це еквівалент двох звірств", – каже Роберт. Професіонал розповідає, що створювати таку текстуру перед нанесенням тіней не можна. Бо продукти будуть змішуватися між собою, а ефект вас неприємно здивує. Візажист все-таки рекомендує користуватися спеціальною базою під тіні для повік.

Детальніше дивіться у відео: