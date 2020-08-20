Причиною зайвої ваги можуть бути не лише відсутність фізичних навантажень та неправильне харчування, а й інші неочевидні фактори. Тому Американське товариство біохімії і молекулярної біології провело дослідження та дізналося про ще один негативний наслідок після безсонної ночі, окрім поганого самопочуття та втомленого вигляду.

Американські дослідники провели цікавий експеримент, в ході якого виявилося, що люди можуть товстішати через недосип. Elle поділився деталями дослідження.

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Чому люди набирають зайву вагу

Учасниками експерименту були 15 молодих та енергійних чоловіків. Насамперед вони повинні були цілий тиждень відпочивати вдома, а наступним кроком були 10 днів, коли чоловіки спали не більше 5 годин в будні дні. Таким чином вчені імітували робочий тиждень.

Чоловіки, які взяли участь в досліді, щовечора харчувалися продуктами із високим вмістом жирів. Всі юнаки зазначили, що після вечері вони не відчувати себе задоволеними і ситими через недосип. Вчені вирішили дізнатися, як невелика тривалість сну впливає на швидкість обміну речовин в організмі. Тому чоловікам постійно робили аналіз крові.



Зв'язок між недосипом та зайвими кілограмами / Фото Unsplash

Результати аналізів довели, що дефіцит сну погано впливав на ліпідний обмін після прийому їжі. Коли начебто "робочий тиждень" завершився уявними вихідними, то добровольці спали знову по 10 годин, аби відновити ресурси енергії. Опісля показники жирового обміну були кращими, але не такими, як із самого початку.

Тобто, якщо ви мало спите, то у вас з’являтимуться зайві кілограми не лише через посилення відчуття голоду, але й калорії в організмі спалюватимуться повільніше. Аби не товстішати, можливо, вам слід просто збільшити час сну до норми.