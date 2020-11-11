Щоб макіяж очей мав привабливий вигляд і був стійким, потрібно правильно нанести туш для вій і тіні для повік. Зазвичай зробити це заважають 5 поширених б’юті-помилок.

Жінки допускають чимало помилок під час створення мейк-апу, про які навіть можуть не знати. Журнал Grazia назвав 5 причин, чому вам не вдається зробити ідеальний макіяж очей. : Як намалювати культові стрілки на повіках: поради від зіркового візажиста 5 помилок при нанесенні туші та тіней Спочатку ви наносите тональну основу, а потім робите макіяж очей. Якщо на шкіру потрапить навіть незначна кількість тіней, то протягом дня вони нагріються і "попливуть". Тому варто виконувати б’юті-кроки у такій послідовності: спочатку наносіть на повіки базу під тіні, потім тіні, підводку, олівець та інші необхідні продукти, а лише після цього створюйте тон.

Якщо на шкіру потрапить навіть незначна кількість тіней, то протягом дня вони нагріються і "попливуть". Тому варто виконувати б’юті-кроки у такій послідовності: спочатку наносіть на повіки базу під тіні, потім тіні, підводку, олівець та інші необхідні продукти, а лише після цього створюйте тон. Надто широка стрілка підводкою. Насамперед призначення підводки – візуально зробити вії густішими. Такого ефекту можна досягти, якщо ретельно промалювати лінію росту вій. Вій виглядають об’ємнішими та довшими на світлому тлі. Коли ви створюєте підводкою надто широку чорну стрілку, то таким чином автоматично псуєте вигляд вій.

Як правильно робити макіяж очей / Фото Pexels Відсутність матування повік. Якщо ви не збираєтеся покривати на повіки тінями, то однаково варто наносити на них спеціальну базу і легенько їх припудрювати. Зокрема, користуйтеся матуючими серветками за необхідності. Коли повіки мають маслянистий вигляд, це одразу робить ваш макіяж "дешевшим".

Якщо ви не збираєтеся покривати на повіки тінями, то однаково варто наносити на них спеціальну базу і легенько їх припудрювати. Зокрема, користуйтеся матуючими серветками за необхідності. Коли повіки мають маслянистий вигляд, це одразу робить ваш макіяж "дешевшим". Нанесення туші одним помахом. Аби вії стали об’ємними і довшими, їх варто фарбувати, тримаючи щіточку в руці, від коренів до кінців зигзагоподібним рухом. Спробуйте зачекати 2 хвилини і нанести другий шар туші за допомогою відповідної техніки.

Аби вії стали об’ємними і довшими, їх варто фарбувати, тримаючи щіточку в руці, від коренів до кінців зигзагоподібним рухом. Спробуйте зачекати 2 хвилини і нанести другий шар туші за допомогою відповідної техніки. Фарбування спочатку одного ока, а потім іншого. Щоб досягти симетричного макіяжу очей, потрібно почергово наносити один і той самий косметичний продукт спочатку на праве око, потім на ліве. У такий спосіб ви зможете одразу помітити певну відмінність і виправити її.