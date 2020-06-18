У 2020 тестування косметики на тваринах досі залишається актуальною проблемою. За версією британської організації Cruelty Free International, щорічно у світі тестують косметику на понад 115 мільйонах тварин. Окрім жорстокого ставлення до хвостатих, існують й інші причини, чому слід відмовитися від такої косметики.

Якщо ви проти негуманного поводження косметичних брендів із тваринами, то одним із вдалих кроків до припинення цієї жорстокості може бути відмова від косметики, яку перед відправленням на вітрину магазину випробовують на шкірі чотирилапих. Про причини, чому важливо перейти на екодружню косметику, більше розповіли Cruelty Free Kitty.

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Чому не варто користуватися косметикою, яку тестують на тваринах

Тестування на тваринах жорстокі. Це одна із найвагоміших причин. Життя тварин у лабораторіях проходить таким чином: вони живуть у тісних клітках, які обмежують їхні рухи, під час експериментів їх калічать, вони отримують опіки та зазвичай такі тестування закінчуються летально для піддослідних.



Жорстоке тестування косметики на кроликах / Фото з відкритих джерел

Існують альтернативи тестуванню на тваринах. Якщо ви думаєте, що такі маніпуляції із тваринами необхідні, аби на вашу шкіру потрапляли лише безпечні та перевірені продукти, то вже давно спеціалісти знайти інші варіанти, як можна перевірити реакцію шкіри людини на певний косметичний продукт. Серед них: тестування in vitro, робота зі штучною шкірою, яку вирощують спеціально у відповідних умовах, комп’ютерні моделі. Ці варіанти забезпечують точні результати, але вони дорожчими, аніж економне тестування на тваринах.

Що таке тестування in vitro

Це така техніка виконання експерименту. За її допомогою певну речовину досліджують у пробірці, створюючи для неї контрольоване середовище, схоже на живий організм. Найчастіше такий приклад тестування проводять для лікування безпліддя.

Є понад 7000 перевірених косметичних інгредієнтів. Їх можна використовувати для виробництва косметичних продуктів, бо вони вже добре зарекомендували себе, не викликають негативних реакцій та є безпечними для шкіри людини. Проте косметичні бренди, яким постійно бракує нововведень, змушені перевіряти невідомі речовини на тваринах.

Їх можна використовувати для виробництва косметичних продуктів, бо вони вже добре зарекомендували себе, не викликають негативних реакцій та є безпечними для шкіри людини. Проте косметичні бренди, яким постійно бракує нововведень, змушені перевіряти невідомі речовини на тваринах. Лабораторні тварини – не захищені. Саме для тієї живини, яку тримають в лабораторії, не передбачені жодні закони, які б забороняли жорстоке поводження з нею. Якщо про права домашніх тварин дбають їхні господарі, то на тих, які живуть у лабораторіях, усім байдуже.



Домашні тварини є захищеними / Фото Unsplash

Коти та собаки також страждають від тестувань. Зазвичай для експериментів використовували так званих медичних тварин, але статистичні дані за 2013 рік свідчать, що лише в США у лабораторіях негуманно поводилися із 67 772 собаками та 24 211 котами. За своєю природою ці тварини не пристосовані до життя в тісних клітках.

Зазвичай для експериментів використовували так званих медичних тварин, але статистичні дані за 2013 рік свідчать, що лише в США у лабораторіях негуманно поводилися із 67 772 собаками та 24 211 котами. За своєю природою ці тварини не пристосовані до життя в тісних клітках. Можна купувати продукцію косметичних брендів, які припинили тестування на тваринах. Якщо ви думаєте, що не зможете знайти заміну улюбленій косметиці, то спробуйте поцікавитися косметичним товаром інших брендів, які є екодружніми. Останнім часом їх стало набагато більше в індустрії краси.

Якщо ви думаєте, що не зможете знайти заміну улюбленій косметиці, то спробуйте поцікавитися косметичним товаром інших брендів, які є екодружніми. Останнім часом їх стало набагато більше в індустрії краси. Менше для себе – більше для планети. Підходьте відповідально до покупки косметики. Адже, купуючи лише необхідні продукти або меншу кількість, ніж зазвичай, ви мінімізуватимете відходи у довкілля. Таким чином це буде ваш вклад у збереження екології нашої планети. Також варто зазначити, що із відповідальним підходом до покупок вам вдасться зекономити чимало коштів.

Підходьте відповідально до покупки косметики. Адже, купуючи лише необхідні продукти або меншу кількість, ніж зазвичай, ви мінімізуватимете відходи у довкілля. Таким чином це буде ваш вклад у збереження екології нашої планети. Також варто зазначити, що із відповідальним підходом до покупок вам вдасться зекономити чимало коштів. Багато брендів, які виготовляють екодружню продукцію, є бюджетними.



Люди проти тестування косметики на тваринах / Instagram / @stev_coole