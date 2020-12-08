Не завжди ноти аромату "відкриваються" настільки, як би могли. Причиною цього можуть бути помилки, які ви робите під час використання парфумів. Якщо дізнатися про них та більше не повторювати, то улюблені парфуми почнуть пахнути насиченіше і цікавіше.

Парфуми потрібно використовувати правильно, щоб вони максимально проявляли свої властивості. Grazia назвав 3 помилки, які заважають аромату "відкритися". Читайте також: Ідеальний запах протягом всього дня: як зробити парфуми більш стійкими Помилки під час використання парфумів Неправильне зберігання. Флакон з парфумами не можна постійно тримати на світлі та в теплі. Найкраще зберігати улюблений аромат в темному та прохолодному місці. Таким чином його першочерговий запах ще довго залишиться незмінним. Проте, якщо надто довго зберігати парфуми і рідко ними користуватися, то, поєднуючись з киснем, вони втратять властивості та матимуть запах з гіркими нотками.

Флакон з парфумами не можна постійно тримати на світлі та в теплі. Найкраще зберігати улюблений аромат в темному та прохолодному місці. Таким чином його першочерговий запах ще довго залишиться незмінним. Проте, якщо надто довго зберігати парфуми і рідко ними користуватися, то, поєднуючись з киснем, вони втратять властивості та матимуть запах з гіркими нотками. Неточне потрапляння. Не слід розпиляти надто багато дорогоцінного продукту надарма. Коли парфумерна композиція потрапляє на одяг, то вона не може проявити аромат так насичено, як зробила б це на шкірі. Також, коли ви розпилюєте парфуми на волосся, то спирт, який міститься в їхньому складі, може пересушити локони.

Як правильно наносити парфуми / Фото Unsplash Неправильне нанесення. Звичка наносити парфуми як завершальний штрих в образі перед виходом з дому не є корисною. Щоб властивості аромату найкраще проявилися потрібно розпилювати його на зволожену розпарену шкіру після душу. А саме на ділянки, у яких проходять вени та артерії: на зап’ястя, шию, ділянку за вухами чи пупок. Зокрема, не слід розтирати парфуми після нанесення на шкіру. Потрібно, що парфумерні олії залишалися на поверхні тіла. Таким чином аромат буде стійким протягом дня.