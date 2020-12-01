Для домашнього догляду за шкірою обличчя слід звертати увагу на перевірені б’юті-рецепти. Одним із таких є маска для очищення та сяяння шкіри обличчя. Щоб її приготувати, вам знадобиться лише 2 інгредієнти, які легко знайти на кухні кожної господині.

Маска завоювала прихильність жінок завдяки своїй ефективності та простоті. Cosmopolitan пише, що після процедури повинні зникнути запалення чи подразнення, освітлитись пігментні плями і сліди постакне, а також покращитися колір обличчя.

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Маска для очищення та сяяння шкіри

Щоб приготувати маску, вам знадобиться мед та куркума. Змішайте половину чайної ложки порошку куркуми з 2 ложками рідкого меду. Отриману суміш нанесіть на обличчя, залиште на 20 хвилин, а потім залишки змийте прохолодною водою. Якщо у вас проблемна шкіра, то для кращого ефекту можна до інгредієнтів маски додати трішки натурального йогурту або сметани, косметичну глину чи олію.

Дерматологи підтверджують дієвий результат від маски. Вони розповідають, що мед відомий завдяки своїм протизапальним й антимікробним властивостям, тому компонент є ключовим у складі масок для проблемної шкіри. Мед є корисним лише в тому випадку, якщо у вас немає алергії на продукт.

Куркума також слугує антиоксидантом для шкіри, може боротися з акне, пігментацією та вирівнювати колір шкіри.

Важливо знати: перед нанесенням суміші з вищеописаних компонентів на обличчя слід провести тест на реакцію шкіри. Для цього нанесіть маску з меду та куркуми на зап’ястя. Зокрема, куркумі властиво надавати шкірі жовто-оранжевого відтінку, тому проводьте процедуру перед сном, а не перед виходом з дому.