Саме на Геловін, який буде у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, можна проявити свою креативність та навички візажу у тематичному макіяжі. Саме мейк-ап допоможе створити повноцінний магічний образ для святкування. Якщо зробити його правильно, то ваші фото можуть викликати справжній позитивний ажіотаж у соцмережах та компліменти від друзів.

До вибору макіяжу на Геловін варто підходити відповідально. Адже навіть найбанальніший образ, якщо постаратися, вийде ефектним. Б’юті-блогерка Ліліана поділилася ідеєю для макіяжу у стилі зомбі.

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Візажистка показала, як можна на обличчі намалювати череп. Для цього макіяжу кожна жінка знайде необхідні продукти у своїй косметичці. Адже майже увесь мейк-ап створюється лише за допомогою чорного олівця та підводки. З таким макіяжем статус "зірки вечірки на Геловін" вам гарантовано.

Дивіться на відео, як зробити макіяж на Геловін: