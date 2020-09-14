Зазвичай жінки приймають ванну для розслаблення. Цей час можна використати доцільно, якщо поєднати приємне з корисним. Якщо ви додасте деякі інгредієнти у ванну, то зможете досягти ефекту м’якої та гладенької шкіри навіть без додаткових процедур опісля.

Залежно від індивідуальних потреб, існують 7 засобів, які володіють корисними властивостями для тіла. Cosmopolitan назвав інгредієнти, з якими можна приймати ванну для доглянутого тіла. Читайте також: Лише розтяжка чи щось більше: що таке стретчинг та як він впливає на тіло З чим приймати ванну, щоб розслабитися Морська сіль. Окрім омолоджувального ефекту, інгредієнт також допомагає вам боротися з целюлітом, знижує пітливість, підвищує еластичність шкіри та сприяє зміцненню нігтів. Сольову ванну можна приймати максимум 2 рази в тиждень. Для цього: покладіть сіль у спеціальний мішечок та покладіть його під потік води з крану.

Окрім омолоджувального ефекту, інгредієнт також допомагає вам боротися з целюлітом, знижує пітливість, підвищує еластичність шкіри та сприяє зміцненню нігтів. Сольову ванну можна приймати максимум 2 рази в тиждень. Для цього: покладіть сіль у спеціальний мішечок та покладіть його під потік води з крану. Сода. Прийом ванни зі содою допомагає схуднути та розслабитися після важкого дня. Щоб отримати м’яку та ніжну шкіру, додайте у воду 200 грам соди, але лежати у такій ванні не можна більше 20 хвилин.

Таємниці ванни для розслаблення / Фото Unsplash Англійська сіль. Завдяки вмісту у ній сульфат магнію, компонент ефективно розслаблює м’язи та долає втому. Якщо у вас суха чи проблемна шкіра, то англійська сіль буде для вас корисною. Адже вона сприяє поглинанню вологи шкірою і працює, як натуральний антисептик. Додайте у ванну 200 грам солі, розслабтеся у воді 20 хвилин, а потім прийміть прохолодний душ.

Завдяки вмісту у ній сульфат магнію, компонент ефективно розслаблює м’язи та долає втому. Якщо у вас суха чи проблемна шкіра, то англійська сіль буде для вас корисною. Адже вона сприяє поглинанню вологи шкірою і працює, як натуральний антисептик. Додайте у ванну 200 грам солі, розслабтеся у воді 20 хвилин, а потім прийміть прохолодний душ. Молоко. Продукт містить велику кількість корисних вітамінів. Їм властиво підвищувати еластичність шкіри та омолоджувати її. Для такої ванни слід влити у гарячу воду 1 літру теплого молока.

Продукт містить велику кількість корисних вітамінів. Їм властиво підвищувати еластичність шкіри та омолоджувати її. Для такої ванни слід влити у гарячу воду 1 літру теплого молока. Лаванда. Аромат рослини допомагає позбутися головного болю та запалення на шкірі. Щоб зробити таку ванну, достатньо додати кілька крапель лавандової олії у воду або опустити туди пакетик із сухими квітами.

Що корисно додавати у ванну / Фото Pexels Ефірні олії. Відновленню сил сприяє ванна з ефірними оліями лимона чи мандарина. Додавайте у воду 7-10 крапель ароматної рідини та приймайте ванну протягом 15-20 хвилин.

Відновленню сил сприяє ванна з ефірними оліями лимона чи мандарина. Додавайте у воду 7-10 крапель ароматної рідини та приймайте ванну протягом 15-20 хвилин. Мед. Інгредієнт добре зволожує, живить та пом’якшує шкіру. Також він бореться із тріщинами на п’ятках і є корисним продуктом у догляді за стопами ніг. Медову ванну можна зробити за допомогою розбавлення 2 ложок меду в склянці з теплою водою. Потім розчин слід вилити у ванну. Опісля прийміть теплий душ, щоб тіло не було липким.