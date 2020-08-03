За допомогою червоної помади можна привернути увагу та додати стильності будь-якому образу. Червоний акцент на губах користувався популярністю у жінок як за часів Клеопатри, так і не втратив актуальності дотепер. Змінюються лише варіації відтінків та техніки нанесення.

Аби нафарбувати губи червоною помадою, більше не потрібно чекати на особливу подію. Ніжні червоні відтінки у макіяжі губ будуть доречним як на вечірку, так і для офісних робочих буднів. Vogue розповів, як модно наносити червону помаду у 2020.

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Чи залишається червона помада у тренді

Косметологиня та авторка бестселеру "Б’юті-міфи", Тійна Орасмяе-Медер стверджує, що насамперед жінки повинні фарбуватися для себе – і ні для кого більше. Тому вона рекомендує красуням робити експерименти із червоною помадою.

Трендовим макіяжем губ у 2020 є ефект вологого глянцевого блиску і металічного покриття. Ще декілька років тому таку тенденцію вважали б немодною і "надто перламутровою". Проте змін у б’юті-індустрії за останню декаду трапилося чимало. Тому сміливо можете спробувати тренд на своїх губах.

Ще одним оригінальним рішенням застосування червоної помади у цьому сезоні може стати створення контуру на губах за її допомогою, який потрібно легенько розтушувати подушечкою пальця. Зокрема, у моду повернулося нашарування текстур на губах: спочатку матова помада, а поверх неї спеціальний блиск.

У широкому асортименті червоних помад і блисків можна обрати продукти різноманітних відтінків та текстур, різний склад і навіть аромат. Проте важливо звертати увагу на трендові ягідні відтінки кольору. У 2020 серед них варіації журавлини, малини та вишні.