У рамках Тижня моди в Парижі модний дім Chanel представив нову колекцію одягу, а образи моделей на показі було окремим витвором мистецтва. Hair-стилісти, які працювали над їхніми зачісками, створили новий б’юті-тренд. Вони вдосконалили звичайний хвіст із волосся, який є універсальною зачіскою всіх часів.

На показі Chanel весна-літо 2020/ 2021 під час Тижня моди в Парижі скромному хвосту із волосся додали французького шику. Vogue поділився ідеєю зачіски, яка підійде як на щодень, так і для романтичного образу.

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Вдосконалений хвіст із волосся

Моделі Chanel продемонстрували низькі хвости, які туго зафіксовані внизу голови спеціальною гумкою. Проте hair-стилісти оновили хвіст за допомогою секцій волосся по обидва боки, які трішки витягнули із загальної зачіски та частково загорнули за вуха. Це зробило класичний вигляд хвоста більш стильним та "по-французьки недбалим".

Звісно, лише на витягнутих локонах майстри зі зачісок не змогли зупинитися. Вони зробили акцент на деталях, які доповнили стиль образу. Аби зачіска виглядала належним чином, варто попередньо правильно доглядати за волоссям. Воно повинно мати м’яку текстуру, здоровий блиск та бути гладким. А для кінців волосся у хвості стилісти використовували спеціальні щипці, з допомогою яких створили легку хвилю.

Вдосконалений "французький хвіст" може слугувати ідеальним варіантом зачіски для повсякденного життя або стати вдалим вибором для доповнення образу в особливий вечір. Адже ніжний та недбалий ефект зачіски личитиме усім.