Бути, як француженка: 5 порад для краси від Жанни Адамс
Про естетичну, але з вишуканою недбалістю, французьку красиву зовнішність мріє чи не кожна жінка. У француженок є власні таємниці, які допомагають їм виглядати завжди привабливо. Популярна інстаграм-блогерка Жанна Адамс поділилася кількома б’юті-порадами.
Жанна Адамс не лише французька б’юті-блогерка, а й віднедавна засновниця косметичного бренду Rouje. Вона знає багато про красу. Harper's Bazaar зібрав дієві поради від Жанни, які варто застосовувати у своїй б’юті-рутині.
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Краса по-французьки
- Кокосова олія для зволоження шкіри. "Вона також добре працює, як праймер для кремових рум’ян чи консилера", – каже Жанна Адамс. Також жінка додає, що щодня використовує помаду для губ.
- Закручування вій. Одразу після сну Жанна закручує вії спеціальними щипцями. Таким чином вона не бачить потреби використовувати туш, бо любить природні вії, їхню недосконалість.
- Нанесення засобу з SPF 50. Цю пораду француженка отримала від мами. Зокрема, вона намагається протягом всього року уникати потрапляння на свою шкіру прямих сонячних променів.
- "Коли мені сумно, я фарбую губи червоною помадою. А на щодень обираю коричневу або рожеву", – розповідає б’юті-блогерка.
- Французька красуня рекомендує для вечірки фарбувати очі коричневим спеціальним олівцем. А для макіяжу губ вона б обрала коричневу помаду або у відтінку "фуксія", якщо немає мейк-апу на очах.
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