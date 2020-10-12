Про естетичну, але з вишуканою недбалістю, французьку красиву зовнішність мріє чи не кожна жінка. У француженок є власні таємниці, які допомагають їм виглядати завжди привабливо. Популярна інстаграм-блогерка Жанна Адамс поділилася кількома б’юті-порадами.