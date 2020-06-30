Про секрети краси британська супермодель знає чимало. Її обличчя прикрасило велику кількість модних журналів, а ноги – найкращі подіуми. Тепер Кейт Мосс 46 і її арсенал знань та різноманітних б’юті-лайфхаків лише збільшився. Вона знає, як робити масаж нефритовим валиком, чому лід є найкращим другом шкіри людини та багато іншого.