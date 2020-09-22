У будь-якій незрозумілій ситуації – омбре: як модно пофарбувати темне волосся
Техніка фарбування "омбре" вже декілька років не втрачає актуальності серед довговолосих красунь. Коли восени хочеться оновити свій імідж, але на кардинальні зміни не наважуєтеся, то часткове фарбування довжини у стилі омбре може стати ідеальним рішенням.
Головною перевагою омбре є те, що воно підходить абсолютно всім, незалежно від вашої довжини та кольору волосся. Проте Marie Claire поділився ідеями для омбре саме для брюнеток.
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Яке омбре зробити на темному волоссі
Занурення кінців волосся у кремову карамель
Від чорного кольору до крижаного блакитного омбре
Фаворит знаменитостей: універсальне каштаново-коричневе омбре
Квиток до стильного фарбування: сріблясте омбре
На шляху до білявки
Таємничий ефект: чорний, який плавно переходить у фіолетовий
Поєднання каштанового та червоного відтінків
Глибокий темно-зелений доповнює блискучий чорний
Контрастний перехід від чорного до білявого
Яскраві відтінки червоного, персикового та рожевого для омбре на густому темному волоссі
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