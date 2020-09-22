Техніка фарбування "омбре" вже декілька років не втрачає актуальності серед довговолосих красунь. Коли восени хочеться оновити свій імідж, але на кардинальні зміни не наважуєтеся, то часткове фарбування довжини у стилі омбре може стати ідеальним рішенням.