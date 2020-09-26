Незважаючи на очевидні перепони через пандемію, тиждень моди в Мілані таки відбувся. На модних показах моделі з’являлися із макіяжем та зачісками, які згодом стануть головними трендами у світі моди. Серед них укладки із ефектом брудного волосся, оригінальний мейк-ап в одному яскравому відтінку, а також візажисти довели, що червона помада не втрачає своєї актуальності.