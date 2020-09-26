Брудне волосся та червоні губи: нові б’юті-тренди з тижня моди в Мілані
Незважаючи на очевидні перепони через пандемію, тиждень моди в Мілані таки відбувся. На модних показах моделі з’являлися із макіяжем та зачісками, які згодом стануть головними трендами у світі моди. Серед них укладки із ефектом брудного волосся, оригінальний мейк-ап в одному яскравому відтінку, а також візажисти довели, що червона помада не втрачає своєї актуальності.
Hair-стилісти та візажисти показали кілька варіацій "булочки" із волосся, укладки на волосся не першої свіжості та спосіб, як можна оригінально і стильно замаскувати темні кола під очима. Allure зібрав найкращі б’юті-тенденції із тижня моди в Мілані, які стануть у нагоді для повсякденного життя.
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Найкращі б’юті-тренди з тижня моди в Мілані
Ефект брудного волосся, різні відтінки червоної помади на губах і свіжа сяюча шкіра
Несподівана родзинка образу: металево-срібні тіні на внутрішніх куточках очей
Мандариновий рум’янець, росянисті щоки та підкреслення природної текстури волосся
Коли консилер не впорався: маскування темних кіл під очима тінями кольору фуксії
Шокуючі лимонно-жовті дуги над очима та вздовж лінії нижньої губи
Охайна "булочка" із волосся внизу та ефект зацілованих губ