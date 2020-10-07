У 90-х роках був популярним стиль часткового гоління брів. Проте завдяки показу Miucia Prada Miu Miu весна-літо 2020/ 2021 тренд знову стає актуальним, як і зачіска маллет, матова помада та дитячі "булочки" із волосся. Проте не всі задоволені поверненням eyebrows-тенденції.

Б’юті-експерти сперечаються стосовно того, чи отримають "вибриті" брови прихильність від модниць. Vogue поділився, як можна створити трендові брови, не застосовуючи бритви для гоління.

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Трендові брови 2020

Коли моделі прогулювалися по злітно-посадковій смузі на показі одягу від бренду, дочірної компанії Prada, Miu Miu, акцентом у їхньому макіяжі були лінії шкіри, які переривали зовнішні кінці брів. Якщо у 90-х, аби повторити тренд, необхідно було видаляти волосся, то у 2020 можна просто скористатися спеціальним гелем, який допоможе створити бажаний ефект.

Понад 20 років тому поголені брови мали майже усі відомі представники шоу-бізнесу від Девіда Бекхема до Vanilla Ice. А нещодавно співак Зейн Малік експериментував зі своїми бровами у стилі 90-х.

Візажисти сходяться на думці, що все нове – добре забуте старе. Тому незабаром такий стиль брів стане популярним серед усіх модниць. Але еволюція косметичних продуктів допоможе уникнути вищипування брів з коренем, аби утворити 2 стильні лінії оголеної шкіри посеред брови.