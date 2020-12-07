Американська співачка та авторка пісень, яка почала свою кар’єру в 17 років і відома під псевдонімом Halsey, наважилася на експериментальну зміну іміджу: пофарбувала волосся у кольори райдуги. Божевільний образ, як зазначили шанувальники зірки, вона доповнила ефектним макіяжем очей у схожих відтінках, як на волоссі.

Попспівачка любить дивувати своїх прихильників різними світлинами у соцмережах, на яких вона часто позує в кардинально різноманітних образах. Цього разу зірка пофарбувала волосся у колір райдуги, повідомляє Allure.

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Божевільна зміна іміджу співачки Halsey

Halsey на своїй сторінці в інстаграмі, де у неї понад 22 мільйони підписників, опублікувала декілька світлин у новому образі. Співачка пофарбувала волосся у кольори райдуги: блакитний, фіолетовий, жовтий, червоний та інші, а також створила легкі недбалі локони, які зробили її зачіску більш стильною. Шанувальники зірки у коментарях до фото зазначили, що вважають такий експеримент по-доброму божевільним.

Зокрема, на знімках у Halsey ефектний макіяж очей. Співачка нанесла на повіки жовтий і рожевий глітер і намалювала подвійні чорні та блискучі блакитні стрілки, а губи покрила звабливим рожевим блиском.

На першому знімку попспівачка позує у рожевому бюстгальтері та з матовою помадою на губах, а вже на наступній публікації, яка складається з 3 селфі, вона продемонструвала грайливий настрій та деталізоване зображення свого нового кольору волосся й екстравагантного мейк-апу очей.

Приклад Halsey може надихнути на зміну іміджу найсміливіших жінок.