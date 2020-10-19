Боротьба зі старінням: 5 способів захистити шкіру
Старіння – це природна відповідь організму на зовнішні подразники. Тому зупинити цей процес неможливо. Адже стрес, неправильне харчування, зміна погоди та інші чинники провокують передчасне старіння шкіри. Але існують способи, які допоможуть захистити шкіру та балансувати вироблення колагену.
Важливо підтримувати реакції організму на здоровому рівні. Таким чином ви не зупините повністю процес старіння, але зможете його значно сповільнити. Vogue розповів, як захистити шкіру від впливу зовнішніх факторів.
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Як боротися зі старінням шкіри
- Збалансоване харчування. Якщо ви регулярно харчуєтеся шкідливими продуктами, то в організмі виникає надмірне запалення. Це пояснює Аліза Маргой, нутриціологиня і засновниця бренду клінічних добавок Inessa. Вона розповідає, що їжа впливає на нашу запальну реакцію через кілька механізмів. "Нам усім слід з обережністю ставитися до вживання великої кількості оброблених продуктів – таких, як цукерки, торти, печиво та інші рафіновані «білі продукти», – каже Маргой. – Це, як правило, продукти з високим глікемічним навантаженням, які спричиняють підвищення рівня інсуліну, що, своєю чергою, провокує системне запалення, яке може призвести до постійних запальних процесів на шкірі – як акне і псоріаз, і сприяти старінню".
- Протизапальні добавки. Аби дієти та здоровий спосіб життя були результативнішими, то можна спробувати поєднувати їх із вживанням продуктів із протизапальним ефектом. Наприклад, якщо приймати добавки омега-3 чи їсти багато жирної риби, то вам вдасться запобігти утворенню прищів і запалення. А також ви зможете покращити загальний стан і зовнішній вигляд шкіри. Перш ніж приймати різноманітні добавки, проконсультуйтеся зі спеціалістом.
- Косметика з антиоксидантами. Експерти рекомендують поєднувати професійну діагностику шкіри із використанням доглядової косметики, яка містить у своєму складі антиоксиданти. Дерматологи відзначають окрему користь від продуктів, до складу яких входять рослинні інгредієнти. Спробуйте використовувати капсули з вітаміном C чи E.
- Баланс засобів для догляду. "Замість того, щоб ускладнювати собі життя, дотримуйтеся простого догляду за шкірою, використовуючи насамперед заспокійливі засоби", – радить Віко. Користуйтеся сироватками, які містять гіалуронову кислоту, ніацинамід і сквалан, щоб глибоко зволожувати шкіру. А також не нехтуйте спреєм у літню пору року, який має властивість освіжувати шкіру, чи засобами для заспокоювання і з зміцнювання шкірного бар’єру. "Я також рекомендую уникати відлущувальних засобів, на кшталт гарячих рушників, серветок і зернистих скрабів, – каже Віко. – Замініть їх м'якими делікатними хімічними відлущувальними засобами, як-от молочна кислота". Віко також радить уникати саун і гарячої води, яка нібито може допомогти вашій шкірі. Це не так.
- Маска для світлотерапії. Цей новий метод омолодження шкіри підійде жінкам, які готові пробувати щось нове. Віко каже: "Інфрачервоне, червоне і синє світлодіодне світло може чудово впоратися зі зменшенням і лікуванням запалень шкіри".
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