Старіння – це природна відповідь організму на зовнішні подразники. Тому зупинити цей процес неможливо. Адже стрес, неправильне харчування, зміна погоди та інші чинники провокують передчасне старіння шкіри. Але існують способи, які допоможуть захистити шкіру та балансувати вироблення колагену.