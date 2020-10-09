Популярна британська співачка та акторка Келлі Осборн останнім часом робить кардинальні зміни у своїй зовнішності. Раніше вона схудла майже на 40 кілограмів, а нещодавно видалила 2 татуювання. Зірка зафіксувала процедуру на відео та розповіла наскільки це було боляче.

Келлі Осборн видалила декілька татуювань. Співачка зняла на відео, як проходила процедура, та поділилася враженнями на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 2 мільйони підписників, повідомляє Allure.

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Чи боляче видаляти тату

Келлі Осборн видалила вже 2 тату. Ймовірно, з часом вони припинили їй подобатися. Татуювання були на руці, зокрема на зап’ясті. Зірка позбулася їх за допомогою лазерного видалення. Вона опублікувала фотознімки та відеозапис, які зробила під час процедури.

За словами знаменитості, видаляти татуювання набагато болючіше, аніж його робити. "Хто ще знає, як це боляче? Це в 1000000000000 разів гірше, ніж робити татуювання", – написала Келлі у своїй публікації. Вона показала великий планом, як лазер видаляв чорнила тату з її шкіри.

Що таке лазерне видалення татуювання

Суть лазера для видалення татуювань у тому, що його промені проникають у шкіру, щоб розчинити чорнило, яке є під верхнім шаром епідермісу. Тому процедуру вважають оптимальною, щоб позбутися тату. "Основною метою лазерної терапії є дезінтеграція чорнильних частинок татуювання, – каже дерматолог з Нью-Йорку Пол Джаррод. Промінь світла високої інтенсивності спрямований на пігментацію, змушуючи її розпастися, всмоктуватися в організм і виводитися через природну імунну систему".

Проте варто додати, що твердження Келлі Осборн про болючість процедури не є абсолютно точним описом. Адже, за словами дерматолога зі штату Коннектикут Мона Гохара, біль завжди в очах того, хто спостерігає. Також у кожного різний больовий поріг. Тому те, що для Келлі дуже боляче, вам може бути цілком терпимим.